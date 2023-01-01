Чешские СМИ: американские сенаторы хотят активировать 5-ю статью НАТО в случае ядерной атаки на Украину

«Мы вносим сегодня резолюцию, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство в Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО», — заявил на пресс-конференции республиканец Линдси Грэм.
Один за всех и все за одного
Статья 5 гласит, что вооруженное нападение на любого члена НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.
Для того чтобы статья 5 была приведена в действие, нужны доказательства того, что нападение на территорию пострадавшего государства действительно было совершено. Затем соответствующее государство обращается с просьбой о применении статьи 5. Запрос будет рассмотрен Североатлантическим советом, в котором каждая страна представлена одним человеком (в случае Чешской Республики — послом Якубом Ландовским). Совет принимает решение единогласно, но это не означает, что все страны-члены должны обязательно присоединиться к ответу.
Затем каждая страна-член предпринимает совместные или индивидуальные действия, которые она считает необходимыми для поддержания безопасности на территории НАТО. Таким образом, статья предоставляет участникам широкую свободу действий в отношении того, какие силы и в каком объеме использовать. Она не подразумевает автоматического вступления стран НАТО в вооруженный конфликт.
Источник: novinky.cz
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