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Чешские СМИ: Пригожин угрожает блокадой Ростова-на-Дону и маршем на Москву

Чешские СМИ: Пригожин угрожает блокадой Ростова-на-Дону и маршем на Москву

Партнер рубрики:
Новости 420on
24 июня
08:48
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​Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его войска пересекли границу Украины с Россией и контролируют все ключевые точки в Ростове-на-Дону. Они готовы блокировать город и идти на Москву, если к ним не присоединятся министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Чешские СМИ: Пригожин угрожает блокадой Ростова-на-Дону и маршем на Москву

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил присутствие ЧВК "Вагнер" в Ростове.

"Мы приехали сюда и хотим, чтобы нас приняли начальник Генерального штаба (Герасимов) и Шойгу. Пока они не приедут, мы будем здесь, будем блокировать Ростов и двигаться к Москве", - сказал Пригожин в видеоролике, размещенном в телеграм-канале.

На видео он сидит между двумя российскими генералами, один из которых - Владимир Алексеев, который ранее призывал Пригожина пересмотреть свои намерения по смещению высшего командования армии.

По данным Reuters, Пригожин также заявил, что его войска контролируют все армейские посты в Ростове-на-Дону на юго-западе России, где находится штаб Южного военного округа, который в значительной степени отвечает за ведение войны в Украине. Они также находятся в вышеупомянутом штабе.

Пригожин дал понять в ночь на субботу в серии заявлений, подлинность которых невозможно проверить,  что вагнеровцы готовы даже к смерти и уничтожат любого, кто встанет на их пути.

Они уже сбили вертолет российской армии, который атаковал их. Уже в пятницу глава ЧВК "Вагнер" призвал к смещению российского военного командования, что российские власти считают призывом к вооруженному восстанию.

Генеральная прокуратура России заявила, что возбудила против Пригожина уголовное дело по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Ночью СМИ сообщили, что российская армия перекрыла въезды в Ростов-на-Дону.

В свою очередь, независимый российский сайт Meduza со ссылкой на местные СМИ сообщил, что вооруженные люди в форме окружили некоторые ключевые здания в городе, включая штаб Южного военного округа, местное отделение МВД и секретную службу ФСБ. Информационное агентство ТАСС также написало в подписи к своим фотографиям из Ростова, что военные принадлежат к группе Вагнера.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан сохранять спокойствие и не покидать свои дома. Позже он сообщил им о решении отменить все мероприятия на выходные, на которых должно было присутствовать большое количество людей.

Власти Воронежской области, которая также находится на границе с Украиной, могут предпринять аналогичный шаг. Об этом сообщил местный губернатор Александр Гусев, который сказал, что люди также должны рассчитывать на проверки автомобилей.

Москва также ввела антитеррористические меры.

Источник: novinky.cz

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