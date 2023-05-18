Чешские СМИ: Пригожин угрожает блокадой Ростова-на-Дону и маршем на Москву

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил присутствие ЧВК "Вагнер" в Ростове.
"Мы приехали сюда и хотим, чтобы нас приняли начальник Генерального штаба (Герасимов) и Шойгу. Пока они не приедут, мы будем здесь, будем блокировать Ростов и двигаться к Москве", - сказал Пригожин в видеоролике, размещенном в телеграм-канале.
На видео он сидит между двумя российскими генералами, один из которых - Владимир Алексеев, который ранее призывал Пригожина пересмотреть свои намерения по смещению высшего командования армии.
По данным Reuters, Пригожин также заявил, что его войска контролируют все армейские посты в Ростове-на-Дону на юго-западе России, где находится штаб Южного военного округа, который в значительной степени отвечает за ведение войны в Украине. Они также находятся в вышеупомянутом штабе.
Пригожин дал понять в ночь на субботу в серии заявлений, подлинность которых невозможно проверить, что вагнеровцы готовы даже к смерти и уничтожат любого, кто встанет на их пути.
Они уже сбили вертолет российской армии, который атаковал их. Уже в пятницу глава ЧВК "Вагнер" призвал к смещению российского военного командования, что российские власти считают призывом к вооруженному восстанию.
Генеральная прокуратура России заявила, что возбудила против Пригожина уголовное дело по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Ночью СМИ сообщили, что российская армия перекрыла въезды в Ростов-на-Дону.
В свою очередь, независимый российский сайт Meduza со ссылкой на местные СМИ сообщил, что вооруженные люди в форме окружили некоторые ключевые здания в городе, включая штаб Южного военного округа, местное отделение МВД и секретную службу ФСБ. Информационное агентство ТАСС также написало в подписи к своим фотографиям из Ростова, что военные принадлежат к группе Вагнера.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан сохранять спокойствие и не покидать свои дома. Позже он сообщил им о решении отменить все мероприятия на выходные, на которых должно было присутствовать большое количество людей.
Власти Воронежской области, которая также находится на границе с Украиной, могут предпринять аналогичный шаг. Об этом сообщил местный губернатор Александр Гусев, который сказал, что люди также должны рассчитывать на проверки автомобилей.
Москва также ввела антитеррористические меры.
Источник: novinky.cz
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