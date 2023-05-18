В Чехии велосипедист после столкновения с косулей умер в больнице

Велосипедист, которого нашли на дороге после столкновения с косулей, был без сознания. Его перевезли в больницу, где он скончался. Полиция сообщила 25 июня, что личность погибшего удалось установить.

"Сотрудникам полиции уже удалось установить личность пострадавшего велосипедиста. Мы благодарим СМИ и общественность за помощь", - сказал пресс-секретарь полиции Давид Халоупка, добавив, что мужчина, к сожалению, скончался в больнице в субботу.

Велосипедист был найден без сознания женщиной-водителем на дороге из Попице в Угерчице вечером 23 июня. Рядом в траве также лежала только что сбитая косуля, поэтому полиция считает, что велосипедист получил тяжелые травмы после столкновения с животным.

Поскольку велосипедист был без сознания и при нем не было документов, полицейские не смогли установить его личность. Поэтому в субботу они обратились за помощью к общественности. Впоследствии имя пострадавшего было установлено.

Источник: novinky.cz

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