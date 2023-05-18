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Лифт с 13 людьми упал в пражской больнице Буловка

Лифт с 13 людьми упал в пражской больнице Буловка

Партнер рубрики:
Новости 420on
25 июня
18:17
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В пражской больнице Буловка поздно вечером 25 июня лифт упал в шахту. Пожарные сообщили в Твиттере, что они спасли 13 человек, в том числе одного пострадавшего, который был передан спасательной службе.

Лифт с 13 людьми упал в пражской больнице Буловка

В результате обрушения лифта пострадала женщина в возрасте около 70 лет, которая сломала ногу. У остальных пассажиров лифта видимых травм нет.

"Пострадавшая женщина в возрасте около 70 лет находится в сознании, у нее сломана нога, и после фиксации она была доставлена в отделение ортопедии для дальнейшего лечения", - сообщили в пражской службе скорой помощи.

Остальные 12 человек, находившиеся в лифте, в качестве меры предосторожности были доставлены в центральную приемную больницы Буловка.

Пожарные заявили, что они вместе со службой безопасности возвращают упавший лифт на место. 

Источник: novinky.cz

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