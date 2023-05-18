Душил жену на глазах у детей и бил ее головой о ступеньку, но чешский суд проявил снисходительность

Кульминацией издевательств стало жестокое насилие. Сначала мужчина душил жену, пока она не начала задыхаться. Затем он подтащил ее к ступеньке и трижды ударил головой об нее. Затем он еще два раза ударил жену кулаком по лицу и прекратил издевательства только тогда, когда заметил, что за ужасной сценой наблюдают дети.

Жестоко расправившийся со своей женой был приговорен районным судом Зноймо к сокращенному сроку наказания. В данном случае вариант, отведенный для исключительных случаев, например, когда у ранее необвиняемого человека вдруг сдают нервы, был предоставлен освобожденному убийце, который также уже отбывает наказание за вождение в пьяном виде с двумя детьми в машине на глазах у полицейских. Но апелляционный суд ужесточил первоначальный приговор.

54-летний мужчина из региона Зноймо уже провел четырнадцать лет в тюрьме за убийство, и это среди прочих обвинений. Однако после условного освобождения он не одумался и далее совершал различные преступные действия. С 2018 года до середины 2021 года он издевался над своей женой, в то время как их дети были вынуждены наблюдать за этим.

В суде Зноймо мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.

Однако суд признал, что были основания для исключительного смягчения наказания ниже установленной законом нормы, и приговорил мужчину к 18 месяцам лишения свободы. Прокуратура обжаловала приговор, и дело поступило в областной суд Брно.

«Просто жена слаба здоровьем», — оправдывался он

Мужчина не захотел присутствовать на слушаниях и лишь направил в суд письмо, в котором представил себя миролюбивым отцом и мужем.

«Мы с женой по-прежнему вместе, и это не изменится. У моей жены слабое здоровье, и дальнейшее увеличение срока моего заключения будет тяжелым для нее и моей семьи. Моя семья — это все для меня, я люблю их, и они тоже любят меня. Я прошу Апелляционный суд о снисхождении», — написал он в письме.

Но суд во главе с Петером Хлавиной не захотел ничего слышать о снисхождении и увеличил срок наказания до 30 месяцев лишения свободы.

«Апелляция прокурора была обоснованной, суд первой инстанции поступил неправильно, назначив наказание ниже нормы. Такая процедура не может быть принята в данном случае», — пояснила судья Хлавина.

«Подсудимый мог признать свою вину, но это не означает, что всегда назначается наказание ниже нормы. Необходимо учитывать деяние и личность преступника. Подсудимый также был осужден за убийство, после чего совершил различные преступления. В такой ситуации мягчение наказания, конечно, не может быть назначено», — добавил судья.

Это не первый раз, когда преступник отделывается легким наказанием

Суд Зноймо, похоже, с большим сочувствием отнесся к буйству мужчины. В прошлом году он приговорил его к двум срокам тюремного заключения общей продолжительностью пять лет за создание общей опасности и другие правонарушения. Тогда мужчина, с двумя с половиной промилле алкоголя и двумя детьми в машине, в ярости удирал от патруля полицейских Зноймо.

На приговор подал апелляцию только правонарушитель, но не прокуратура. Это дело рассматривал другой апелляционный совет, не тот, который рассматривал дело о жестоком обращении, и он ясно выразил свое недовольство и возмущение не только поведением подсудимого, но и незаконно мягким приговором, который, поскольку обвинение не подало апелляцию, не мог быть увеличен еще больше.

Снисходительность судов первой инстанции

Это не первый случай, когда суд первой инстанции проявляет неожиданную снисходительность, когда он должен был выносить приговор человеку, уже отбывшему наказание за убийство. В середине мая газета Právo рассказала о случае, когда мужчина, осужденный за убийство собственной дочери, после освобождения из тюрьмы подверг насилию своих пасынков.

Преступник был приговорен Простейовским районным судом к четырем годам лишения свободы. В отличие от обвинения, он подал апелляцию, и другая коллегия областного суда Брно пришла к выводу, что приговор был очень мягким, но из-за отсутствия апелляции со стороны государственного обвинения эта ошибка не могла быть исправлена.

В ответ министр юстиции Павел Блажек (ODS) призвал прокурора района Простейов Надежду Кезниклову к ответу. Она переложила ответственность на суд Простейова и добавила, что у мужчины есть другие дети, над которыми он не издевается.

«Четыре года тюремного заключения — это довольно большой срок, особенно когда у обвиняемого есть четверо собственных несовершеннолетних детей в нынешнем браке. Ни расследование Управления по охране детства, ни результаты уголовного процесса не выявили никаких доказательств того, что он проявлял насилие или жестокость по отношению к этим собственным детям», — говорится в ответе прокурора, опубликованном в Твиттере министра Блажека.



Источник: novinky.cz

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