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Пригожин раскрыл причины похода на Москву

Пригожин раскрыл причины похода на Москву

Партнер рубрики:
Новости 420on
26 июня
18:29
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 26 июня выложил аудиозапись в Telegram, в которой объясняет причины своей кампании против Москвы.

Пригожин раскрыл причины похода на Москву

«Целью марша было не допустить ликвидации частной военной компании Вагнера и привлечь к ответственности всех тех, кто допустил огромные ошибки в ходе специальной военной операции», — цитирует Пригожина новостной портал Meduza.

Россия называет свое вторжение в Украину, которое она начала в феврале прошлого года, «специальной военной операцией».

В аудиоинтервью, опубликованном в понедельник, Пригожин сказал, что группа «Вагнер» изначально хотела прекратить свое существование 1 июля из-за разногласий с Министерством обороны России. На самом деле, сказал Пригожин, все поняли, что вагнеровцы «фактически обречены на поражение».

Он сказал, что группа также готовилась к передаче армейского оборудования, используемого министерством в Ростове-на-Дону на юге России, в конце июня. Но из-за предполагаемого ракетного обстрела лагеря наемников, в организации которого Пригожин в пятницу обвинил министра обороны России Сергея Шойгу, группа в итоге решила нанести ответный удар.

Мы предотвратили кровавую бойню

«Мы остановились в тот момент, когда стало очевидно, что прольется много крови», — объяснил Пригожин окончание кампании.

Боевики из частной военной организации в субботу заняли Ростов-на-Дону и Воронеж. Другая часть «вагнеровцев» отправилась в направлении Москвы.

Но драматические события успокоились в субботу вечером, когда президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что он договорился с Пригожиным о деэскалации ситуации. Впоследствии это подтвердил Пригожин, вагнеровцы остановились и начали возвращаться на свои базы.

Сообщения СМИ в течение воскресенья и понедельника указывали на то, что было неясно, где находится Пригожин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что он в Беларуси.

Источник: novinky.cz

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