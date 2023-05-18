Руководство больницы «Буловка»: лифт не падал, перегруженная кабина медленно спускалась

Лифт в больнице не сломался и не упал: из-за перегрузки кабина медленно спустилась со второго этажа и приземлилась на буферы клетки, где и остановилась.

Такую информацию опубликовало руководство больницы в Twitter.

«Согласно предварительным выводам, отрыва, падения или обрушения лифта не произошло. В результате перегрузки было преодолено сцепление несущих тросов с тяговым колесом, кабина лифта спускалась со второго этажа со скоростью примерно 0,5 м/с и потом остановилась», — написали представители больницы в понедельник.

«Лифт был оборудован предупреждением о максимальной грузоподъемности и количестве людей, что было документально подтверждено полицией. Здание, в котором произошел печальный инцидент, является собственностью мэрии Праги. Университетская больница "Буловка" долгосрочно арендует это здание», — говорится в заявлении больницы.

Несчастный случай произошел в пражской университетской больнице после пяти часов вечера в воскресенье. Одна женщина в результате происшествия сломала ногу, другие люди не получили видимых травм. В понедельник женщину отправили на домашнее лечение. В лифте одновременно находились 13 человек, тогда как он рассчитан на шесть.

Источник: krimi-nemocnice-bulovka

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