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Иностранцы в Чехии перевозили мигрантов из Турции нелегально

Иностранцы в Чехии перевозили мигрантов из Турции нелегально

Партнер рубрики:
Новости 420on
27 июня
11:01
302
​По данным следствия, международная организованная группа собрала с мигрантов не менее одного миллиона евро (примерно 23,7 млн крон).

Иностранцы в Чехии перевозили мигрантов из Турции нелегально

Полиция задержала 14 человек, которых обвиняют в организации крупномасштабной нелегальной миграции из Турции в Чехию или другие страны ЕС. Один гражданин Чехии и 13 иностранцев помогли как минимум 1 000 мигрантам нелегально пересечь границу. 

Об этом сообщил Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Все обвиняемые оказались под стражей. Если их вина будет доказана, им грозит до 16-ти лет лишения свободы.

По данным следствия, международная организованная группа собрала с мигрантов не менее одного миллиона евро (примерно 23,7 млн крон). В качестве доходов от преступной деятельности следователи изъяли около 900 000 крон наличными и два автомобиля.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в организации и содействии незаконному пересечению государственной границы.

Дело находится под надзором региональной государственной прокуратуры в Градце Кралове. 

Источник: ceskenoviny.cz

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