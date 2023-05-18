В Чехии начался самосбор чеснока — урожай хороший

​На этой неделе на поле возле Мартинице в Кромержижском районе, которое обрабатывает чешская семья фермеров, начался самосбор чеснока. Фермерское хозяйство Krajča организовало его в этом году впервые. Несмотря на июньскую засуху, урожай хороший, чему способствовала дождливая погода в мае, рассказал Франтишек Крайча.

Ранее хозяйство предлагало покупателям уже высушенный чеснок. «Для нас это дорого. Поэтому мы подумали: давайте попробуем таким образом привлечь людей. Это становится все более популярным. Поэтому мы решили провести самосбор», — сказал Крайча.

В понедельник, когда начался самосбор, спрос клиентов превзошел все его ожидания.

«Был огромный спрос. Утром был ажиотаж, мы просто не останавливались в течение трех часов. После обеда он немного утих, но вечером люди снова пришли», — сказал фермер. По его оценкам, за день могло прийти около 200 человек. Сегодня утром и в первой половине дня на поле на машинах стали приезжать еще десятки покупателей.

Семейная ферма выращивает чеснок на площади около полугектара, предполагаемый урожай составляет несколько тонн. Шесть сортов чеснока постепенно созревают на поле. Ожидается, что сбор урожая продлится до 10 июля, но не исключено, что ферма закончит его раньше. «Сорта созревают раньше из-за засухи, которая случилась в июне», — сказал Крайча.

Чеснок выкапывается с поля специальным комбайном, прицепленным к трактору. Пучки чеснока люди собирают с поля, взвешивают на стойке с кассовым аппаратом и затем оплачивают. В периоды, когда покупателей меньше, работники фермы также собирают пучки с поля и складывают их на земле рядом со стойкой. Покупатели могут выбирать товар и там.

За килограмм чеснока с ростками люди платят 110 крон, когда собирают его сами. По словам Сильвы Йохновой из Пршерова, которая приехала в Мартинице, чтобы собрать и купить чеснок, это значительно меньше, чем он обычно стоит в магазинах. О сборе она узнала из социальных сетей.

«Я думаю, это отличная идея. Я часто хожу на самосбор, в прошлом году на лук, на клубнику, а в этом году мы впервые собираем чеснок. Нам он очень нравится, и он полезный», — сказала покупательница в интервью ČTK. Она забрала домой десять килограммов чеснока, который она планирует использовать в супах или соусе для гриля.

Крайча рассказал, что четыре члена его семьи работают на чесночном поле большую часть года. Во время сбора урожая ферма также нанимает несколько временных работников.

«Нас здесь около десяти человек», — говорит фермер. Он рассчитывает продать только часть урожая этого года путем самосбора. В августе и сентябре он планирует предложить покупателям очищенный и высушенный чеснок. Помимо чеснока, на ферме также выращивают лук и картофель.

Источник: ceskenoviny.cz