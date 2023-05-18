«Мы не страна убийц» — российский оппозиционер из тюрьмы написал письмо президенту Чехии

В открытом письме, опубликованном в социальных сетях, российский оппозиционер Илья Яшин, который сейчас находится в тюрьме, раскритиковал президента Чехии Петра Павела за его недавние высказывания о необходимости более жесткой слежки за россиянами, живущими на Западе. Он сказал, что это заявление помогает российской государственной пропаганде. По его словам, Россия — «не страна убийц», а страна, где «убийцы захватили власть».

В интервью RFE/RL в середине июня Петр Павел высказался в поддержку того, чтобы подвергнуть россиян, живущих в западных странах, более жесткой слежке, чем в прошлом, «потому что они являются гражданами страны, ведущей агрессивную войну». Он сравнил ситуацию со «строгим режимом наблюдения», под которым японцы жили в США во время Второй мировой войны.

Слова Павела вызвали бурную реакцию российских СМИ и официальных лиц, которые восприняли это заявление как свидетельство русофобии на Западе.

В письме Яшин рассказал, что полемизировал с соседями по камере на разные темы и пытался объяснить им, что «Россия может быть другой», что русские «не обречены на диктатуру» и что «европейские ценности отвечают интересам русского народа». Он написал, что привел много исторических примеров, в том числе Чехию и ее первого президента Вацлава Гавела, которого он высоко ценит.

«И вот представьте: в разгар очередной такой дискуссии на экране ТВ появляетесь вы, господин президент. Кремлевская пропаганда смакует ваши слова о том, что все россияне, проживающие в западных странах, должны быть взяты под строгий контроль местными спецслужбами. Вы ссылаетесь на опыт США времен Второй мировой, где было интернировано 120 тысяч человек японского происхождения, и называете это “просто ценой войны». Мои сокамерники внимательно слушают вашу речь. “Это и есть твой Гавел?” — спрашивает меня один из них. “Нет, — уточняю я. — Это Петр Павел”. “Не важно, Гавел или Павел, — говорит другой. — Но Путин верно объясняет, что для Запада мы все люди второго сорта. И ты, и я. Без разницы”», — говорится в открытом письме.

«Знаете, господин президент… Может, я и правда романтик, но искренне верю в европейские ценности. Я верю, что люди равны и что все заслуживают справедливого отношения. Что каждого надо судить по его поступкам, а не “за компанию”. Верю, что в свободном обществе спецслужбы не станут брать человека под контроль из-за его национальности. Верю, что моя страна сможет избавиться от гнета диктатуры — как смогла однажды ваша и многие другие европейские страны свободного мира. Верю, что Россия и Европа могут жить в мире и добрососедстве.

За эту свою веру я и сижу в путинской тюрьме. Ведь Путин вбивает в головы моих соотечественников, что Европа — это враг, а ее лидеры — русофобы. Пожалуйста, не помогайте Путину убеждать в этом россиян и будьте справедливы к моему народу», - написал Яшин.

39-летний Яшин работал в муниципальных органах власти в Москве и до своего ареста в июне прошлого года был одним из последних оппозиционных политиков, оставшихся в России, открыто критиковавших вторжение России в Украину. Он был арестован в связи с его постами на YouTube, где он рассказывал об убийстве мирных жителей российскими солдатами в Буче.

В прошлом году российский суд приговорил Яшина к 8,5 годам лишения свободы за распространение ложной информации о российских военных. Яшин считает себя невиновным и в ходе апрельского судебного процесса назвал президента Путина военным преступником.

Источник: idnes.cz

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