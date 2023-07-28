Хотите понять, можно ли купаться в водоеме в Чехии? Качество воды можно определить по смайликам

Информацию можно найти на сайтах санитарной инспекции, Министерства здравоохранения, а также на сервере Института медицинской информации и статистики Чешской Республики — www.koupacivody.cz

По словам Любоша Мандика, работника Региональной станции гигиены Среднечешского края, состояние природной воды следует проверять перед купанием, особенно аллергикам, людям с ослабленным иммунитетом, родителям маленьких детей или беременным женщинам.

«Конечно, люди не будут разбираться во всех показателях, которые мы отслеживаем, поэтому общая оценка выражается в смайликах, обозначающих качество воды», — сообщает Мандик.

Пятибалльная шкала начинается с 1 — синего смайлика. «Это означает, что вода абсолютно нормальная, без каких-либо дефектов, и каждый может в ней купаться. Потом может случиться так, что вода имеет некоторое естественное загрязнение, в ней больше фитопланктона, она немного менее прозрачна, тогда ей присваивается оценка 2 — зеленый смайлик», — говорит он, добавляя, что даже подобная оценка не означает ограничений, вода по-прежнему безопасна для купания.

«В середине сезона начинает образовываться больше цианобактерий и водорослей, и мы часто доходим до оценки 3, оранжевого смайлика. Такая вода уже может вызвать проблемы со здоровьем у более чувствительных людей», — предупреждает он.

«Четвертая стадия, красный смайлик, означает, что вода стала настолько плохой, что больше не пригодна для купания, но это еще не запрет. Люди, которые хотели бы искупаться в этом месте, информируются, что им не следует заходить в воду, и они сами решают, готовы ли рисковать. До появления черного смайлика, который означает, что купание запрещено», — объясняет он значение цветов.

«Проверки проводятся в соответствии с календарем мониторинга раз в две недели, и если мы доходим до того, что место получает оценку 3, оранжевый смайлик, то периодичность отбора проб сокращается до одной недели», — добавляет гигиенист.

Синий смайлик = вода, пригодная для купания (безопасная вода с низкой вероятностью возникновения проблем со здоровьем).

Зеленый смайлик = вода, пригодная для купания с немного ухудшенными свойствами (безопасная вода с низкой вероятностью проблем со здоровьем, ухудшенные качества, рекомендуется по возможности принимать душ после).

Оранжевый смайлик = вода с ухудшенными свойствами (слегка повышенная вероятность возникновения проблем со здоровьем, у некоторых чувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем, рекомендуется принимать душ после купания).

Красный смайлик = вода непригодна для купания (вода не соответствует гигиеническим требованиям и представляет риск для здоровья).

Черный смайлик = вода опасна для купания (вода не соответствует гигиеническим требованиям и существует риск причинения острого вреда здоровью, объявлен запрет на купание).

Знак вопроса = не измерено или недостаточно данных для определения качества. Источник: www.koupacivody.cz

Быстрый тест для каждого

Те, кто хочет проверить качество воды на месте, на природе, могут провести простой и быстрый тест с помощью прозрачной пластиковой бутылки.

«Вы зачерпываете в нее воду и оставляете на солнце на полчаса. Если в воде в основном водоросли, то цвет водной толщи остается равномерно зеленым. Если преобладают цианобактерии, то через полчаса они загустеют у поверхности, образуя зеленое кольцо. Только лабораторный анализ покажет, токсичны они или нет, но по крайней мере можно очень быстро получить информацию о наличии цианобактерий в воде», — добавляет Любош Мандик из Региональной станции гигиены Среднечешского края.

В этом курортном сезоне гигиенисты контролируют в общей сложности 123 места для купания по всей стране, которые не имеют операторов. Еще 57 мест — это природные зоны купания, где есть владелец, который отвечает за мониторинг качества воды. Данные по ним также включены в общедоступную базу данных.

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