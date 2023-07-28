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Хотите понять, можно ли купаться в водоеме в Чехии? Качество воды можно определить по смайликам

Анастасия Князева
30 ИЮЛЯ 2023
08:00
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С начала июня гигиенисты выезжают на проверку качества воды в природных водоемах. Они следят за состоянием окружающей среды, прозрачностью воды и наличием цианобактерий. Плавание на открытом воздухе — популярное летнее занятие, но оно сопряжено с возможными рисками для здоровья. Если вы хотите их избежать, эксперты рекомендуют следовать карте качества воды, доступной в интернете. Разноцветные смайлики подскажут место, где купаться безопасно.
Информацию можно найти на сайтах санитарной инспекции, Министерства здравоохранения, а также на сервере Института медицинской информации и статистики Чешской Республики — www.koupacivody.cz.
По словам Любоша Мандика, работника Региональной станции гигиены Среднечешского края, состояние природной воды следует проверять перед купанием, особенно аллергикам, людям с ослабленным иммунитетом, родителям маленьких детей или беременным женщинам.
«Конечно, люди не будут разбираться во всех показателях, которые мы отслеживаем, поэтому общая оценка выражается в смайликах, обозначающих качество воды», — сообщает Мандик.
Пятибалльная шкала начинается с 1 — синего смайлика. «Это означает, что вода абсолютно нормальная, без каких-либо дефектов, и каждый может в ней купаться. Потом может случиться так, что вода имеет некоторое естественное загрязнение, в ней больше фитопланктона, она немного менее прозрачна, тогда ей присваивается оценка 2 — зеленый смайлик», — говорит он, добавляя, что даже подобная оценка не означает ограничений, вода по-прежнему безопасна для купания.
«В середине сезона начинает образовываться больше цианобактерий и водорослей, и мы часто доходим до оценки 3, оранжевого смайлика. Такая вода уже может вызвать проблемы со здоровьем у более чувствительных людей», — предупреждает он.
«Четвертая стадия, красный смайлик, означает, что вода стала настолько плохой, что больше не пригодна для купания, но это еще не запрет. Люди, которые хотели бы искупаться в этом месте, информируются, что им не следует заходить в воду, и они сами решают, готовы ли рисковать. До появления черного смайлика, который означает, что купание запрещено», — объясняет он значение цветов.
«Проверки проводятся в соответствии с календарем мониторинга раз в две недели, и если мы доходим до того, что место получает оценку 3, оранжевый смайлик, то периодичность отбора проб сокращается до одной недели», — добавляет гигиенист.
  • Синий смайлик = вода, пригодная для купания (безопасная вода с низкой вероятностью возникновения проблем со здоровьем).
  • Зеленый смайлик = вода, пригодная для купания с немного ухудшенными свойствами (безопасная вода с низкой вероятностью проблем со здоровьем, ухудшенные качества, рекомендуется по возможности принимать душ после).
  • Оранжевый смайлик = вода с ухудшенными свойствами (слегка повышенная вероятность возникновения проблем со здоровьем, у некоторых чувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем, рекомендуется принимать душ после купания).
  • Красный смайлик = вода непригодна для купания (вода не соответствует гигиеническим требованиям и представляет риск для здоровья).
  • Черный смайлик = вода опасна для купания (вода не соответствует гигиеническим требованиям и существует риск причинения острого вреда здоровью, объявлен запрет на купание).
  • Знак вопроса = не измерено или недостаточно данных для определения качества.
Источник: www.koupacivody.cz
 
Быстрый тест для каждого
Те, кто хочет проверить качество воды на месте, на природе, могут провести простой и быстрый тест с помощью прозрачной пластиковой бутылки.
«Вы зачерпываете в нее воду и оставляете на солнце на полчаса. Если в воде в основном водоросли, то цвет водной толщи остается равномерно зеленым. Если преобладают цианобактерии, то через полчаса они загустеют у поверхности, образуя зеленое кольцо. Только лабораторный анализ покажет, токсичны они или нет, но по крайней мере можно очень быстро получить информацию о наличии цианобактерий в воде», — добавляет Любош Мандик из Региональной станции гигиены Среднечешского края.
В этом курортном сезоне гигиенисты контролируют в общей сложности 123 места для купания по всей стране, которые не имеют операторов. Еще 57 мест — это природные зоны купания, где есть владелец, который отвечает за мониторинг качества воды. Данные по ним также включены в общедоступную базу данных.
 
Источник: novinky.cz
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Чехия озеро водоем

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