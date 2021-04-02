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Традиционные чешские угощения на Пасху: божьи милости и мазанец

Традиционные чешские угощения на Пасху: божьи милости и мазанец

Влада Mаршева 9987
Чешская кухня очень богата разными угощениями. Сегодня мы познакомим вас с традиционным пасхальным пирогом Мазанцем, аналогом русского кулича, и печеньем «Божьи милости», которое готовится и на Масленицу, и на Пасху.
Традиционные чешские угощения на Пасху: божьи милости и мазанец
Масленица в Чехии называется масопуст и проходит в конце января – начале февраля. Раньше чехи пировали целую неделю: пили вино, готовили разнообразные мясные блюда и, конечно же, сладости, которые хорошо смазывали маслом и посыпали сахарной пудрой. В точности, как «Божьи милости» в нашем рецепте. Традиционное пасхальное и масленичное чешское печенье каждый сможет приготовить у себя дома.


 
«Божьи милости» – рецепт традиционного чешского печенья
 
Ингредиенты:
 
200 г муки
500 мл молока
1 яйцо
½ пакетика ванильного сахара
1 ст/ложка растопленного масла
1 ч/ложка рома
масло для жарки
сахарная пудра для посыпки
 
Способ приготовления:

Просейте на кухонную доску муку, посередине сделайте ямку, добавьте яйцо, ванильный сахар, растопленное масло, ром, молоко и сделайте плотное тесто. Готовое тесто накройте миской и оставьте на 30 минут.

Затем сделайте из теста тонкий лист и вырежьте из него любые формы. Посередине каждого печенья сделайте ножом насечку и обжарьте его с обеих сторон в масле до золотистой корочки. «Божьи милости» выложите на бумажную салфетку, она впитает лишний жир, после чего обваляйте их в сахарной пудре.
 


Мазанец – пирог на Пасху или любой другой праздник
 
Мазанец, или пасхальный кулич, пекут, как правило, на Пасху из сладкого дрожжевого теста. Этот пирог относится к старейшим традиционным обрядным хлебобулочным изделиям Чехии. По традиции мазанец пекли в Белую субботу перед Пасхой. В зависимости от того, для кого он был предназначен, отличался его состав. Для батраков мазанец делали просто из теста, а для гостей в тесто добавляли изюм, цукаты и миндаль. Перед запеканием сверху мазанца острым ножом рисовали крест или посыпали его дробленым миндалем.
 
Древнейшие чешские кулинарные записи о мазанце были сделаны в 15 – начале 16 вв. Тогда его пекли и на Пасху, и по другим случаям. В то время в тесто не добавляли сахар, так как он был очень дорогой. В некоторых семьях его заменяли сладкими сливками.
 
Конечно, каждая чешская хозяйка пользуется своим рецептом мазанца. Мы предложим вам универсальный рецепт классического пирога. На подготовку теста уйдет всего 10 минут, всего на приготовление понадобится примерно 180 минут.
 
Ингредиенты:
 
500 г муки
70 г масла
Цедра лимона
1 пакетик ванильного сахара
25 г сухих дрожжей
250 мл молока
50-100 г изюма
3 желтка
100 г маргарина (лучше всего Hera)
100 г сахара
50 г очищенного миндаля
Соль
 
﻿Способ приготовления:
 
Смешайте желтки, сахар, растопленный маргарин, ванильный сахар, муку, дрожжи и молоко. Помешивайте до тех пор, пока не появятся пузырьки. Затем добавьте дробленый миндаль, изюм и перемешайте. Тесто оставьте в теплом месте примерно на полчаса, чтобы оно поднялось.

После этого придайте тесту форму круглого пирога, а в середине нарисуйте ножом крест (если делаете мазанец к Пасхе). Оставьте еще ненадолго для поднятия, потом натрите пирог взбитым яйцом и посыпьте миндалем. Запекать мазанец нужно около 20 минут на температуре 180 °C, а потом 25 минут на температуре 120 °C.
 
Также в тесто можно добавлять цукаты, вымоченные в роме. Все зависит от вашего вкуса: рецепт позволяет экспериментировать и фантазировать.
 
 
 
 
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Темы
Пасха праздники Чехия рецепты
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