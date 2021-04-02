Пасхальные традиции: почему в Чехии принято стегать женщин прутьями

По католической традиции с приходом Пасхи заканчивается великий 40-дневный пост. Каждый год Пасха отмечается в разные дни. Это зависит от того, на какое число придется первое воскресенье после весеннего равноденствия (с 22 марта по 25-е апреля).

В Чехии Пасху празднуют несколько дней. С каждым из этих дней связана какая-то традиция или легенда. Считается, что в Страстную пятницу человек может найти сокровище — земля перестает их прятать и дает возможность каждому обнаружить клад. В этот день нельзя было ничего брать взаймы, потому что взятая вещь могла быть зачарована магическими силами. Нельзя было работать и стирать белье. Люди ходили от дома к дому и угощали друг друга тем, что приготовила хозяйка — сухофрукты, выпечку, яйца. Иногда люди отдавали немного денег.

В субботу люди обычно готовились к славному Воскресению — готовили торжественные и праздничные блюда, пекли традиционные угощения, пасхальных барашков, плели ивовые «помлазки», красили яйца.

Более значимым, чем праздничное воскресенье, считается Красный понедельник. В этот день женщин принято стегать специальными плетками. Это расценивают не как оскорбление, а как комплимент. В ответ девушки могут дарить парням пасхальные подарки или обливать их водой (в некоторых областях Чехии для этого отведен следующий день, так называемый «вторник расплаты»).





Почему в Чехии принято стегать женщин на Пасху?



В Чехии празднование Пасхи неразрывно связано со специфическим обычаем стегать девушек и женщин специальной плетью из вербовых прутьев. Плеть под названием «помлазка» плетут традиционным способом, переплетая прутья с цветными лентами. Истоки этого обычая относятся еще к XIV веку. Предполагается, что слово «помлазка» возникло от глагола «омолаживать». Хлестать девушек этой плеткой символизировало передавать им молодость и свежесть весенних прутьев.



Историки считают, что эта традиция в Чехии является типичным примером того, как в рамках христианства сохраняются языческие ритуалы и символы. В Средневековье церковь старалась искоренить все подобные обычаи или внести в них христианский смысл. Так и появилось новое толкование этой традиции, которое объясняло обычай так: на Пасху мужчины хлещут женщин затем, чтобы они не грешили и не думали о непристойностях.



Однако, по мнению историков, в Средневековье игра с «помлазками» не носила нравственного характера. Напротив, женщины в то время ходили без нижнего белья, а мужчины задирали им юбки, стегали их и могли продолжить развлечение уже в более интимной обстановке.









Позже девушки стали дарить отстегавшим их парням раскрашенные пасхальные яйца, но только до двух часов дня. После этого времени «обидчиков» было принято обливать водой. Психоаналитики считают, что у этого обычая есть однозначный сексуальный подтекст. В наши дни эта традиция в Чехии также существует. Плетки обычно продаются на каждой пасхальной ярмарке.



Кроме плеток-«помлазок», к пасхальным символам у чехов относятся раскрашенные яйца, точнее, их скорлупа без содержимого. Называется такой сувенир «краслице», а использовать его можно несколько лет подряд. Также с Пасхой связаны вербовые прутики с котиками. Раньше люди освящали их в костелах и украшали ими дома иконы.



Как празднуют Пасху в Чехии сегодня



Современные чехи празднуют Пасху, но большинство из них не придает этому глубокого религиозного значения. В городах проходят пасхальные ярмарки, которые сопровождаются концертами и развлекательными мероприятиями.









Пасхальный мазанец и йидашки

Очень важным символом Пасхи стал барашек. В Чехии издавна пекут печенье в форме барашков. В современных магазинах можно увидеть множество шоколадных барашков, а также пасхальных кроликов, которые характерны для США.Пасхальный мазанец и йидашки

Мазанец – пасхальный пирог. Это одно из самых старинных чешских блюд. Круглый пирог готовят из дрожжевого теста с добавлением изюма и цукатов. Сверху он украшается разрезом в форме креста и миндалем. Попробуйте приготовить мазанец, Йидаш. Она также делается из дрожжевого теста. По форме йидаш напоминает спираль. Эта выпечка символизирует веревку, на которой Иуда повесился после того, как предал Христа.

Что касается праздничного стола, то главным блюдом на нем считается– пасхальный пирог. Это одно из самых старинных чешских блюд. Круглый пирог готовят из дрожжевого теста с добавлением изюма и цукатов. Сверху он украшается разрезом в форме креста и миндалем. Попробуйте приготовить мазанец, рецепт крайне прост. Кроме мазанцев, чехи готовят и меньшую по форме выпечку –. Она также делается из дрожжевого теста. По форме йидаш напоминает спираль. Эта выпечка символизирует веревку, на которой Иуда повесился после того, как предал Христа.

Также на праздничном столе всегда присутствуют блюда из мяса и яиц, различные салаты. В некоторых чешских деревнях пасхальные угощения, как и раньше, носят освящать в костелы.