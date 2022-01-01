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В Праге могли бы вырасти 130-метровые небоскребы, но почему этого до сих пор не произошло?

В Праге могли бы вырасти 130-метровые небоскребы, но почему этого до сих пор не произошло?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
14 октября
16:55
259
Прага могла бы стать мегаполисом, где могли бы вырости небоскребы высотой 130 метров. Впрочем, городу не ему не хватает долгосрочной концепции, которая бы учитывала увеличение населения до 2,5 млн, и смелости начать менять устоявшиеся стереотипы. Ведущие чешские архитекторы, застройщики и специалисты по энергетике согласились с таким утверждением в рамках дебатов «Вневременность в устойчивом строительстве».

В Праге могли бы вырасти 130-метровые небоскребы, но почему этого до сих пор не произошло?

По случаю столетия создания так называемой Большой Праги (административного расширения города), положившей начало стремительному и разностороннему развитию столицы, представители из числа архитекторов, девелоперов, а также эксперты по устойчивому развитию встретились на панельной дискуссии под названием «Вневременность в устойчивом строительстве».

 

В Праге найдется место для 130-метровых зданий

«В функциональном городе должно проживать около 50 жителей на гектар, а в Праге живет всего 25, что очень мало по сравнению со многими европейскими городами, такими как Вена (46), Мюнхен (48) или Милан (75). Существует несколько вариантов рационального использования имеющегося пространства: оптимальное использование пражских заброшенных участков площадью около 950 гектаров, на которых могут проживать около 150 000 жителей, а также строительство высотных зданий. Я не считаю расширение пригородов уместным или полезным с точки зрения использования природных ресурсов, потому что это дополнительная нагрузка для транспорта, а также сокращает плодородные земли, что угрожает продовольственной самодостаточности», — сказала известный архитектор и автор книги «25 небоскребов мира» Эва Ле Петрек.

По мнению экспертов, чтобы реализовать реальный потенциал Праги, необходимо планировать столицу как агломерацию с населением более 2,5 миллионов человек. Поможет новый городской план, в котором будут определены районы, где можно строить высотные здания.

«В Праге есть несколько мест, где можно строить дома высотой до 130 метров, не разрушая при этом историческую атмоферу города. Интенсивная, продуманная и концептуальная застройка с рациональным использованием пространства будет способствовать его устойчивому росту и повышению качества жизни жителей. Благодаря этому город может стать более функциональным и экологичным. Но отсутствие амбициозного и всеобъемлющего планирования препятствует любому динамичному росту и способности реагировать на быстро меняющиеся условия», — заявил градостроитель и председатель Ассоциации архитектуры и развития Томаш Цтибор.

«И получается, что в Праге всего три высотных дома выше ста метров. В то же время небоскребы могут очень эстетично дополнить облик города. (...) Кроме того, некоторые люди не осознают, что высотные здания очень экологичны, особенно если при них используются современные технологии для производства собственного электричества и сбора дождевой воды (или даже они имеют деревянную конструкцию). На самом деле это целый город, спрятанный в многоквартирном доме с очень низким углеродным следом. Одна семья в небоскребе производит до 7 раз меньше углекислого газа, чем семья, живущая в доме на одну семью в пригороде», — продолжила Ева Ле Петрек.

 

Изменение климата, к которому стоит быть готовым

Уже текущие проекты должны учитывать изменения климата и быть к ним готовыми. К 2050 году средняя температура в мегаполисе может повыситься на 2 °C, а значит новые здания должны быть как следует подготовлены.

 

Отсутствует адекватное законодательство

По словам Петра Фогла, проблема заключается в отсутствии видения развития города и устаревших стандартах. «Например, попробуйте подать заявку на получение разрешения на строительство более чем четырехэтажного экологического дома с деревянной конструкцией. В отличие от заграницы, в Чехии его получить нельзя», — отмечает он.

«Чтобы дать толчок современному развитию, нам необходимо пересмотреть многие стандарты и упростить сложные процессы получения разрешений, чтобы эти изменения позволили обеспечить общее развитие, в том числе устойчивое компактное развитие вокруг важных точек инфраструктуры. Только тогда Прага предложит будущим поколениям отличные условия жизни. Ведь подготовка и последующее строительство проекта типового жилья сегодня занимает до 7 лет», — заключил владелец JRD Group Ян Ржежаб.

 

Источник: novinky.cz

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