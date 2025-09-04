Новый девелоперский проект на месте бывшего пивоваренного завода в Карловых Варах





В прошлом году начался снос многоэтажного здания в Рыбарже, которое с 1879 года служило пивоваренным заводом. Однако его работа прекратилась в конце девяностых годов, и с тех пор территория пришла в упадок. После завершения сноса и очистки территории здесь начнётся строительство уникального квартала, который объединит в себе современные жилые и многофункциональные объекты.На месте главного здания пивоварни появится новый основной объект — просторный жилой дом с подземным гаражом и зелёной крышей. Рядом будет построен ещё один многоэтажный дом. На первом этапе планируется строительство 140 квартир, что существенно расширит предложение доступного и качественного жилья в Карловых Варах.На первых этажах зданий разместятся магазины , аптека, химчистка и другие сервисы, которые сделают повседневную жизнь жителей максимально удобной.Помимо квартир и объектов инфраструктуры, проект предложит жителям города просторный парк, который станет зелёным оазисом между новой застройкой и школой.«Nové Centrum Karlovy Vary» станет местом, где комфортно проводить время людям разных поколений — для прогулок, отдыха на свежем воздухе и разных встреч. Уже в рамках первого этапа строительства рядом с улицей Космонавтов появятся современные таунхаусы, органично продолжающие архитектурную концепцию квартала.

Таким образом, на месте старого завода возникнет современный жилой район, который соединит историю и будущее Карловых Вар.



