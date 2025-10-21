Часовня в Несвачилке удостоена Национальной премии по архитектуре

Часовня Девы Марии Скорбящей в деревне Несвачилка под Брно получила главную награду чешского конкурса Grand Prix Architektů. Автором проекта является Ян Ржичны. Премия за жизненные достижения была вручена архитектору Мартину Райнишу.