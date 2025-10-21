ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > НОВОСТРОЙКИ

Часовня в Несвачилке удостоена Национальной премии по архитектуре

Новости и статьи
21 октября 2025
15:00
219
Часовня Девы Марии Скорбящей в деревне Несвачилка под Брно получила главную награду чешского конкурса Grand Prix Architektů. Автором проекта является Ян Ржичны. Премия за жизненные достижения была вручена архитектору Мартину Райнишу.
Победившая часовня — это 25-метровая деревянная постройка цилиндрической формы. Ее основу составляют семь еловых балок, символизирующих семь страданий Богородицы. Конструкция включает перекрещенную балку, создающую образ креста, и множество маленьких окон, напоминающих о слезах. Строительство сочетало средневековые методы и современные технологии.

Финансирование и идея
Возведение часовни стоимостью около 24 миллионов крон было в значительной степени оплачено верующими.  Инвестором строительства, объединившего средневековые методы и современные технологические возможности, стал римско-католический приход Моутнице. Идея и строительство были задуманы приходским священником Моутнице Рене Вацлавом Штроухалом.
архитектура Чехия
