Это заинтересует инвесторов в Чехии: открыты предпродажи в Lihovar Smíchov

Проект Lihovar Smíchov включает в себя жилой комплекс с более чем 500 квартирами от 1+kk до роскошных 5+kk с террасой на крыше и джакузи. В подземных гаражах будет обустроено 642 парковочных места, кроме того, в комплексе будут расположены магазины, рестораны и галереи.

Статус: предпродажа

Девелопер: Trigema

Район: Прага 5

Местонахождение: Смихов

Квартиры готовы к заселению: с 2023

Общее количество квартир: 500

О проекте

Проект будет реализован на месте располгавшегося здесь винокуренного завода Fischl a synové, одного из семи крупнейших винокуренных заводов в Праге. Архитектурный дизайн напомнит о славной истории этого предприятия и в то же время послужит своеобразной исторической связью с индустриальным духом южной части Праги. Здесь со вкусом сочетаются оригинальная архитектура с кирпичными фасадами XIX века и индустриальный стиль, включающий современные материалы и детали. Например, зеленые крыши.

Комплекс Lihovar будет не просто жилым пространством, а дополнит и обогатит городской пейзаж Смихова.

Кроме того, он включит в себя реконструкцию открытых площадок, которые задуманы как место для встреч и культурной жизни и в то же время как территория, полная природы и зеленых насаждений.

Расположение

Проект Smíchov Distillery расположен на территории площадью 4 500 квадратных метров между улицами Надражни (Nádražní) и Страконицка (Strakonická) в пражском районе Смихов. Это место с богатой городской инфраструктурой и отличной доступностью на автомобиле и общественном транспорте. Рядом находится набережная реки Влтавы, которая располагает к отдыху, прогулкам и катанию на велосипеде. В парках Сантошка, Сады-на-Скалце, Мразовка или на другом берегу Влтавы, в районе Вышеграда, можно найти живописные уголки с зеленью.

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