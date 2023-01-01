Это заинтересует инвесторов в Чехии: открыты предпродажи в Lihovar Smíchov

Статус: предпродажа
Девелопер: Trigema
Район: Прага 5
Местонахождение: Смихов
Квартиры готовы к заселению: с 2023
Общее количество квартир: 500
О проекте
Проект будет реализован на месте располгавшегося здесь винокуренного завода Fischl a synové, одного из семи крупнейших винокуренных заводов в Праге. Архитектурный дизайн напомнит о славной истории этого предприятия и в то же время послужит своеобразной исторической связью с индустриальным духом южной части Праги. Здесь со вкусом сочетаются оригинальная архитектура с кирпичными фасадами XIX века и индустриальный стиль, включающий современные материалы и детали. Например, зеленые крыши.
Комплекс Lihovar будет не просто жилым пространством, а дополнит и обогатит городской пейзаж Смихова.
Кроме того, он включит в себя реконструкцию открытых площадок, которые задуманы как место для встреч и культурной жизни и в то же время как территория, полная природы и зеленых насаждений.
Расположение
Проект Smíchov Distillery расположен на территории площадью 4 500 квадратных метров между улицами Надражни (Nádražní) и Страконицка (Strakonická) в пражском районе Смихов. Это место с богатой городской инфраструктурой и отличной доступностью на автомобиле и общественном транспорте. Рядом находится набережная реки Влтавы, которая располагает к отдыху, прогулкам и катанию на велосипеде. В парках Сантошка, Сады-на-Скалце, Мразовка или на другом берегу Влтавы, в районе Вышеграда, можно найти живописные уголки с зеленью.
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