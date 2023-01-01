НАГЛЯДНО: Невероятный вид на Прагу, который предлагает девелоперский проект Rezidence Vysočanská Vyhlídka

Rezidence Vysočanská Vyhlídka предлагает в общей сложности 19 жилых единиц, расположенных в шестиэтажном современном здании. Планировки квартир варьируются от 1+кк до 3+кк с площадью от 35 до 111 квадратных метров. Жилые блоки освещены большими окнами, в квартирах есть просторные террасы, а подземный этаж, служащий гаражом, оборудован лифтом.

Статус: продажи открыты

Девелопер: BAK Development

Район: Прага 9

Местонахождение: Высочаны

Квартиры готовы к заселению: третий квартал 2024 года

Общее количество квартир: 19

Размер квартир: 1-3+kk

О проекте

Застройщиком проекта, который будет завершен осенью 2024 года, выступает компания BAK DEVELOPMENT (BAKPA INVEST s.r.o.).

Расположение

Резиденция Vysočanská Vyhlídka расположена на улице Высочанска в Праге 9.

В нескольких минутах ходьбы находятся рестораны, школы, супермаркеты, торговый центр, медицинские учреждения, жилье, почта, спортивные сооружения, детские площадки, ветеринарная клиника, остановки общественного транспорта, а также бобслейная трасса и канатный парк.

Прогуляться можно в близлежащих фитнес-парке Srdce, парке Дружбы или же сквере со смотровой башней Podviní.

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