Девелоперский проект Verde Slaný: Недалеко от Праги продаются квартиры от 1+kk до 3+kk

Проект Verde Slaný расположен на месте бывшей хлопкопрядильной фабрики и включает, в частности, 8 многоквартирных домов, которые будут построены в несколько этапов. На текущем первом этапе предлагается 41 квартира с планировками от 1+kk до 3+kk.

Статус: продажи открыты

Местонахождение: Среднечешский край, Сланы

Общее количество квартир: 41

Размер квартир: от 1+kk до 3+kk



Местонахождение

Жилой проект Verde Slaný находится в городе Сланы, точнее, в районе Квичек, недалеко от улицы Боровскего.

Сам город Сланы, насчитывающий около 16 тысяч жителей, расположен в районе Кладно, в 29 км к северо-западу от Праги.

Из Сланы можно легко добраться до Праги, однако и непосредственно в городе жители могут найти все необходимую городскую инфраструктуру, включая школы, торговые центры, спортивные сооружения, больницу, культурные учреждения и детские площадки.

Любителям пеших прогулок понравится природная тропа Slánská hora или туристическая зона Na Hrášku. Прямо рядом с проектом Verde Slaný находится исторический сад, который с 2018 года является культурной достопримечательностью и в настоящее время перестраивается в парк отдыха.

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