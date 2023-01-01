Девелоперский проект Verde Slaný: Недалеко от Праги продаются квартиры от 1+kk до 3+kk

Статус: продажи открыты
Местонахождение: Среднечешский край, Сланы
Общее количество квартир: 41
Размер квартир: от 1+kk до 3+kk
Местонахождение
Жилой проект Verde Slaný находится в городе Сланы, точнее, в районе Квичек, недалеко от улицы Боровскего.
Сам город Сланы, насчитывающий около 16 тысяч жителей, расположен в районе Кладно, в 29 км к северо-западу от Праги.
Из Сланы можно легко добраться до Праги, однако и непосредственно в городе жители могут найти все необходимую городскую инфраструктуру, включая школы, торговые центры, спортивные сооружения, больницу, культурные учреждения и детские площадки.
Любителям пеших прогулок понравится природная тропа Slánská hora или туристическая зона Na Hrášku. Прямо рядом с проектом Verde Slaný находится исторический сад, который с 2018 года является культурной достопримечательностью и в настоящее время перестраивается в парк отдыха.
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