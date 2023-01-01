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Девелоперский проект Verde Slaný: Недалеко от Праги продаются квартиры от 1+kk до 3+kk

Девелоперский проект Verde Slaný: Недалеко от Праги продаются квартиры от 1+kk до 3+kk

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
30 января
13:41
192
Проект Verde Slaný расположен на месте бывшей хлопкопрядильной фабрики и включает, в частности, 8 многоквартирных домов, которые будут построены в несколько этапов. На текущем первом этапе предлагается 41 квартира с планировками от 1+kk до 3+kk.

Девелоперский проект Verde Slaný: Недалеко от Праги продаются квартиры от 1+kk до 3+kk

Статус: продажи открыты

 

Местонахождение: Среднечешский край, Сланы

Общее количество квартир: 41

Размер квартир: от 1+kk до 3+kk
 

Местонахождение

Жилой проект Verde Slaný находится в городе Сланы, точнее, в районе Квичек, недалеко от улицы Боровскего. 

Сам город Сланы, насчитывающий около 16 тысяч жителей, расположен в районе Кладно, в 29 км к северо-западу от Праги. 

Из Сланы можно легко добраться до Праги, однако и непосредственно в городе жители могут найти все необходимую городскую инфраструктуру, включая школы, торговые центры, спортивные сооружения, больницу, культурные учреждения и детские площадки.

Любителям пеших прогулок понравится природная тропа Slánská hora или туристическая зона Na Hrášku. Прямо рядом с проектом Verde Slaný находится исторический сад, который с 2018 года является культурной достопримечательностью и в настоящее время перестраивается в парк отдыха.

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