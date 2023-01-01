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Девелоперский проект Evergreen: гармоничное сочетание архитектуры и зелени

Девелоперский проект Evergreen: гармоничное сочетание архитектуры и зелени

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
02 февраля
13:36
112
На севере Праги компанией будет построен новый современный зеленый район под названием Evergreen. Застройщик — Doma je Doma s.r.o., девелопер, специализирующимся на строительстве жилых комплексов и преобразовании «браунфилдов»,

Девелоперский проект Evergreen: гармоничное сочетание архитектуры и зелени

Статус: продажи открыты

Девелопер: Doma je Doma

Район: Прага 8

Местонахождение: Ďáblice

Общее количество квартир: 120 квартир + 126 таунхаусов (некоторые объекты не продаются)

Размер квартир: 1-5kk
 

На обширном участке земли на окраине Ďáblic, которые первоначально использовались как промышленные складские помещения, появится новая сеть улиц. Здесь будет построено несколько кварталов семейных домов с террасами, между которыми будут располагаться многоквартирные дома.

По всему району предусматривается гармоничное расположение зданий и зеленых насаждений. Частные садики будут примыкать к общим микропаркам, подходящим для отдыха или детских игр. На улицах будут высажены деревья, а общественные пространства будут дополнены несколькими небольшими парковыми зонами. Обилие зелени создаст приятную окружающую среду, качественный климат и поможет почве удерживать дождевую воду для правильного функционирования местной экосистемы.

Строительство будет проходить в 2 этапа. В настоящее время первый этап включает 72 таунхауса и 60 жилых единиц в 2 многоквартирных домах. На втором этапе появится еще 60 квартир и 51 дом, (часть из них не продается). Объекты первой фазы полностью распроданы, а квартиры и односемейные дома второй фазы в настоящее время предлагаются на продажу.

Evergreen предлагает комфортабельное жилье по энергетическому стандарту B и возможность внесения изменений по желанию клиента.

Большинство таунхаусов спроектированы как двухэтажные дома, но некоторые из них имеют дополнительный этаж и террасу на крыше. 

Все они имеют сад, куда выходит жилая площадь первого этажа, и как минимум одно парковочное место — для некоторых домов в собственном гараже на цокольном этаже, другие дома спроектированы без гаража, и парковка для них предусмотрена на общей открытой парковке. 

Планировки варьируются по площади от 3kk до 5kk.

В многоквартирных домах на четырех этажах располагаются небольшие квартиры площадью от 1kk до 3kk. 

В апартаментах всегда есть либо садик перед домом, либо балкон. 

 

Расположение

Расположение выгодно как с точки зрения доступности к центру, так и близости к природе. Ďáblice — это популярный жилой район на севере Праги, который раньше был отдельным муниципалитетом. Сегодня он является частью Праги 8, а его центр недавно подвергся реконструкции, но он по-прежнему сохраняет тихую атмосферу маленького городка.

Здесь проживает около трех тысяч жителей, и локация предлагает основные удобства на месте — детский сад, школу, аптеку, магазины, муниципальное управление, рестораны, почту, детские площадки, общественный и йога-центр, спортивный комплекс с футбольным полем и теннисными кортами. В соседних районах (Летняны, Кобылисы) имеется большее широкий спектр развлечений, например, торговые центры или конюшня в Дольни Чабры.

Ближайшая остановка общественного транспорта находится прямо рядом с домами, а до станции метро Ládví всего 8 минут на автобусе. Автомобильное сообщение очень быстрое, особенно до Голешовице или Дейвице.

Жилой район Ďáblice назван в честь деревни, но находится он в Кобылисах. От проекта Evergreen его будет отделять Ďáblický háj — лесопарк, подходящие для велосипедных и пеших прогулок, на краю которых находится обсерватория Ďáblická на возвышенности рядом с Evergreen, откуда открывается великолепный вид. 

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