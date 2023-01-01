Купить дом мечты: какие новые дома продаются в Праге и ее окрестностях до 10,5 млн крон?

Дисклеймер! Встречаются объявления, где вместо домов предлагается квартира в доме с теми же характеристиками и за ту же цену, что и рассматриваемые в этой статье дома. Очевидно, что здесь есть свои недостатки: например, многие вопросы должны будут согласовываться с собственниками других квартир дома (собранием и голосованием). Но есть и достоинства. Подробнее о таком типе недвижимости мы поговорим в нашем следующем материале.
Преимущества дома перед квартирой
Многие мечтают о собственном доме. Этот тип недвижимости означает много пространства для всех членов семьи и, если дом не в самом центре, свежий воздух вокруг и единение с природой. Также, когда дом свой, можно выбратьпочти любой вариант отопления: газовый котел, электрическая система отопления, солнечные панели, дровяная печь или все вместе — и регулировать температуру, что в наши дни более чем актуально.
От чего зависит цена
Купить дом можно из собственных и ипотечных средств. Важно понимать, что земля с каждым годом становится дороже, ее с каждым днем в пределах города становится все меньше, и мечта о покупке дома, расположенного на собственном земельном участке, может так и остаться мечтой.
Наиболее распространены земельные участки размером от половины до шести соток. Цена зависит не только от размера земельного участка, но и от его назначения. На цену также влияют такие факторы, как внутренняя инфраструктура, наличие подведенных и заведенных в дом коммуникаций (в частности газа, канализации), благоустройство территории, удобные транспортные развязки и благоустройство дорог, ведущих к дому.
Рассмотрим, что предлагается в Праге и ее окрестностях на начало февраля 2023 года. В данном обзоре мы рассматриваем только новые дома до 30 км от центра стоимостью до 10,5 млн крон, включая агентское вознаграждение и юридические услуги.
При поиске недвижимости на портале SReality.cz по заданным параметрам оказалось, что на рынке есть всего два готовых дома (по кадастру), в которых еще никто не жил. Сравним их и, возможно, поможем кому-то обрести дом мечты.
Дом планировки 5+kk в таунхаусе площадью 125 м² с земельным участком площадью 220 м² на улице V. Poláka, деревня Стегельчевес.
Стоимость: 10 490 000 чешских крон
Расположение и инфраструктура: деревня Стегельчевес находится в Кладненском районе Среднечешского края в 6 километрах к северо-востоку от Кладно и примерно в 24 километрах к северо-западу от центра Праги. Здесь проживает около 1 100 жителей.
Дом построен в рамках проекта Anglický Resort.
Важной частью архитектурного облика проекта стало использование кирпича и других материалов нескольких оттенков, поэтому, в отличие от других поселков в английском стиле, где все дома одинаковые, здесь есть разнообразие.
От дома до самого центра Праги дорога без пробок занимает 30 минут. Пробки по направлению к Праге бывают редко. Расстояние от дома до ближайшего небольшого магазина — 400 метров, школа и детский сад находятся в полукилометре, а остановка автобуса — в 300 метрах.
Ближайшая от дома почта находится в 400 метрах в одном здании администрацией муниципалитета, терапевтом и библиотекой, а до аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге всего 12 километров.
В самой деревне есть также ресторан, дом культуры, футбольные и баскетбольные поля (в 300 метрах от дома), автозаправочная станция. Прямо на территории комплекса есть детская площадка, вторая детская площадка на 100 метров дальше.
О самом доме: кирпичный дом утеплен, есть окна с теплоизоляционным тройным остеклением. Бесшовные новейшие межкомнатные двери, элитная сантехника от Villeroy & Boch и Laufen.
На первом этаже находится прихожая, коридор, подсобное помещение, санузел, кабинет, гостиная с кухней и выходом на террасу.
Планировка второго этажа состоит из прихожей, санузла с ванной, двух классических спален и хозяйской спальни (с собственным санузлом с душем).
С террасы и из окон двух спален и гостиной открывается прекрасный вид на Ржип и Милешовку.
Дом планировки 5+кк с гаражом в дуплексе площадью 154 м² с земельным участком площадью 344 м² в Полерады, район Прага-Восток.
Стоимость: 10 400 000 чешских крон.
Расположение: деревня Полерады расположена в районе Прага-Восток Среднечешского края. Она находится примерно в 25 километрах к северо-востоку от центра Праги и в 5 километрах к западу от города Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. Здесь проживает около 500 жителей. От дома до самого центра столицы дорога без пробок занимает 29 минут.
Расстояние от дома до небольшого магазина — 40 метров, школа и детский сад находятся в километре, а остановка автобуса и железнодорожная станция — в 100 и 1 300 метрах соответственно. Ближайшая от дома почта находится в 2,5 километрах, а вот до аэропорта в Праге — 35 километров и час езды с учетом пробок.
Кирпичный дом утеплен, весь отапливается водой, теплые полы, тепловой насос и внутренняя рекуперация; тепловой насос также обеспечивает нагрев горячей воды.
В доме пять жилых комнат, гараж на одну машину, гардеробная, кладовая, на каждом этаже отдельная ванная с туалетом.
На первом этаже виниловые полы, на втором — ламинат, в санузлах качественная керамическая плитка и кафель, в том числе брендовая сантехника и аксессуары.
В Праге и ее окрестностях строится множество отдельных домов и целых проектов, не все еще с подключенными коммуникациями и готовы для проживания.
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