Девелоперский проект в Праге: Квартал Эмиля Колбена (Čtvrť Emila Kolbena) рядом с метро

Новый комплекс расположен в четырех минутах ходьбы от станции метро Kolbenova ветки B в Высочанах.

Статус: продажи открыты

Девелопер: Skanska Residential

Район: Прага 9

Местонахождение: Высочаны

Общее количество квартир: 133

Размер квартир: 1+kk—4+kk

Проект предлагает новые квартиры от небольших 1+кк до просторных 4+кк, предназначенных для больших семей.

Владельцы квартир на первом этаже смогут наслаждаться садиком, который образует зеленый оазис для отдыха.

Те, кто выберет квартиру на шестом или седьмом этаже нового здания, смогут проводить время на роскошных террасах.

Владельцы других квартир в комплексе получат просторные балконы или лоджии.

Учитываются и другие потребности жителей домов, поэтому в местах общего пользования будет оборудована специальная зона для хранения велосипедов и детских колясок.

При строительстве особое внимание уделяется экологии, поэтому здания имеют сертификат энергоэффективности группы B, что означает их экономичность. Проект застройки Čtvrť Emila Kolbena рядом с улицей Колбенова в Праге 9 будет окружен зелеными насаждениями.

Дети смогут заниматься спортом на игровой площадке, построенной прямо в жилом районе. Есть также городские удобства: рядом находится большой торговый центр Fénix, плавательный и спортивный комплекс Hloubětín, начальная школа и детский сад, поликлиника.

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