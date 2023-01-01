Девелоперский проект в Кладно — Nové Boroviny. Удобные расположение и инфраструктура

Nové Boroviny — это современный многоквартирный дом, состоящий из четырех корпусов. Планировка предлагаемых квартир — от 1+кк до 4+кк. В каждом из четырехэтажных корпусов есть лифт, а внутренний дворик предлагает общее пространство для досуга и отдыха.

Статус: продажи открыты

Девелопер: V Invest

Местонахождение: Кладно, Среднечешский край

Размер квартир: 1+kk—4+kk

К каждой квартире прилагается подземное парковочное место в гараже, квартиры на первом этаже имеют палисадники, а квартиры на этажах — террасу или балкон.

Девелопером проекта выступает компания V Invest Development.

Расположение

Nové Boroviny находится в Кладно, в районе Крочехлавы, рядом с улицей Армянска.

Это окраина города с богатой инфраструктурой и природой. В непосредственной близости от здания находятся торговые центры, рестораны, школы, детские сады, спортивные сооружения и велосипедные дорожки. В Кладно, крупнейшем городе Среднечешского края, проживает 69 000 человек. На автомобиле можно добраться до центра Праги за 45 минут, до Сланы за 25 минут или до Бероуна за 30 минут.

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