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Купить современную недвижимость в чешском замке: Девелоперский проект Jinonický Dvůr

Купить современную недвижимость в чешском замке: Девелоперский проект Jinonický Dvůr

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
17 февраля
12:52
185
К покупке предлагаются современные квартиры семейного типа, а также квартиры, расположенные в помещениях бывшего замка, и коммерческие помещения, включая отреставрированную пивоварню с рестораном и уникальные элитные виллы.

Купить современную недвижимость в чешском замке: Девелоперский проект Jinonický Dvůr

Статус: продажи открыты

Девелопер: V Invest Development

Район: Прага 5

Расположение: Йинонице

Размер квартир: 1+kk–5+kk (+ виллы)

В районе Йиноницкого замка будет находится 20 современных квартир с планировками 3+kk и 4+kk.

Будет реконструирован сам замок Йинонице для создания дополнительных уникальных квартир с планировками от 1+кк до 5+кк и дуплексов, а также коммерческих помещений с общей подземной автостоянкой. Ни одна из 46 новых квартир не повторяется.

Те, кому будет мало даже самых больших квартир площадью 130 кв. м и планировкой 5+кк, могут выбрать одну из пяти роскошных вилл на третьем этапе. Виллы предназначены в первую очередь для тех, кому больше по душе просторные внутренние помещения и отдых летом в собственном саду.

Jinonický dvůr отличается особым сочетанием многовековой истории национального культурного наследия с современными характеристиками и удобствами 21 века.

Расположение

Самой привлекательной особенностью нового жилья в данном случае является непосредственная близость к природному парку Коширже-Мотол и долине Прокопске Удоли. Городские удобства и отличная доступность к центру города — само собой разумеющееся.

В окрестностях много зеленых насаждений, прямо перед жилым районом находится Панский пруд и рядом с ним парк. Прекрасные условия для прогулок предлагает Прокопская долина или природный памятник Видуле, который является частью обширного природного парка Коширже-Мотол. Здесь также есть спортивный клуб, поле для гольфа или сквош-парк.

Торговый центр Galerie Nové Butovice, включающий гипермаркет Albert, находится в 1,1 км от комплекса. Здесь также расположены школы, детские сады, медицинские и культурные учреждения.

Ближайшая остановка общественного транспорта находится в 130 м от жилого комплекса, станция метро Nové Butovice — в 900 м.

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