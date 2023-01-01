Купить современную недвижимость в чешском замке: Девелоперский проект Jinonický Dvůr

Статус: продажи открыты
Девелопер: V Invest Development
Район: Прага 5
Расположение: Йинонице
Размер квартир: 1+kk–5+kk (+ виллы)
В районе Йиноницкого замка будет находится 20 современных квартир с планировками 3+kk и 4+kk.
Будет реконструирован сам замок Йинонице для создания дополнительных уникальных квартир с планировками от 1+кк до 5+кк и дуплексов, а также коммерческих помещений с общей подземной автостоянкой. Ни одна из 46 новых квартир не повторяется.
Те, кому будет мало даже самых больших квартир площадью 130 кв. м и планировкой 5+кк, могут выбрать одну из пяти роскошных вилл на третьем этапе. Виллы предназначены в первую очередь для тех, кому больше по душе просторные внутренние помещения и отдых летом в собственном саду.
Jinonický dvůr отличается особым сочетанием многовековой истории национального культурного наследия с современными характеристиками и удобствами 21 века.
Расположение
Самой привлекательной особенностью нового жилья в данном случае является непосредственная близость к природному парку Коширже-Мотол и долине Прокопске Удоли. Городские удобства и отличная доступность к центру города — само собой разумеющееся.
В окрестностях много зеленых насаждений, прямо перед жилым районом находится Панский пруд и рядом с ним парк. Прекрасные условия для прогулок предлагает Прокопская долина или природный памятник Видуле, который является частью обширного природного парка Коширже-Мотол. Здесь также есть спортивный клуб, поле для гольфа или сквош-парк.
Торговый центр Galerie Nové Butovice, включающий гипермаркет Albert, находится в 1,1 км от комплекса. Здесь также расположены школы, детские сады, медицинские и культурные учреждения.
Ближайшая остановка общественного транспорта находится в 130 м от жилого комплекса, станция метро Nové Butovice — в 900 м.
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