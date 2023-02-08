Жилье в Праге с видом на Влтаву. Девелоперский проект Modřanský cukrovar

Статус: продажи открыты
Девелопер: Skanska Residential
Район: Praha 4
Местонахождение: Modřany
Квартиры готовы к заселению: 2024 год
Размер квартир: 1+kk—5+kk
Пространство рассчитано примерно на 800 жилых единиц с планировками от однокомнатных до пятикомнатных и дополненных соответствующим количеством подземных парковочных мест.
Квартиры имеют собственное открытое пространство — балкон, лоджию или террасу, которые будут дополнены зелеными дворами и общественными садами.
Рядом строятся такие общественные объекты, как детский сад, кафе и мультифункциональный зал, а набережную планируется благоустроить, сделав акцент на пешеходной доступности района и удобном доступе к Влтаве.
Вдоль реки будут построены пирс, парк и прогулочная набережная, которые соединятся с существующими велосипедными и беговыми дорожками.
Благодаря планировке застройки и уклону местности в сторону Влтавы из квартир будут открываться приятные виды на реку и зеленую местность.
Местоположение
Территория объекта расположена между улицей Коморжанска и железной дорогой, проходящей вдоль берега Влтавы.
Место с хорошей доступностью: прямо рядом с участком находится автобусная остановка Cukrovar Modřany, недалеко есть железнодорожная станция Modřany.
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