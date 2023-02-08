Девелоперский проект Na Vinici. Квартиры в престижном районе Праги

В престижном пражском районе Винограды предлагается комфортабельный жилой проект Vila dům na Vinici.

Статус: продажи открыты

Девелопер: PSN

Район: Винограды

Местонахождение: Прага

Квартиры готовы к заселению: 2023 год

Количество квартир: 27

Размер квартир: 1+kk—3+kk, от 28 до 68 м²

Жилой дом включает в себя 27 квартир с планировкой от 1+кк до 3+кк и жилой площадью от 28 до 68 м² на четырех этажах.

Большие окна органично объединяют интерьер с внешним пространством.

У всех квартир есть доступ в подвальное помещение, а в некоторых квартирах есть балкон.

Парковочные места расположены в подземном гараже. В распоряжении жильцов будет тренажерный зал на открытом воздухе.

Проект разрабатывается девелоперской компанией PSN s.r.o.

Местоположение

Na Vinici расположена на улице Перуцка в популярном пражском районе Винограды. В нескольких минутах ходьбы вы найдете полный комплекс городских удобств, включая возможности для культурных и спортивных мероприятий и отдыха.

Проект находится в непосредственной близости от парка Гребовка, который предлагает не только возможности для активного отдыха, но и впечатляющий вид на Прагу.

Отсюда удобно добираться в центр города на общественном или личном транспорте.

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook