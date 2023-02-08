Девелоперский проект Na Vinici. Квартиры в престижном районе Праги

Статус: продажи открыты
Девелопер: PSN
Район: Винограды
Местонахождение: Прага
Квартиры готовы к заселению: 2023 год
Количество квартир: 27
Размер квартир: 1+kk—3+kk, от 28 до 68 м²
Жилой дом включает в себя 27 квартир с планировкой от 1+кк до 3+кк и жилой площадью от 28 до 68 м² на четырех этажах.
Большие окна органично объединяют интерьер с внешним пространством.
У всех квартир есть доступ в подвальное помещение, а в некоторых квартирах есть балкон.
Парковочные места расположены в подземном гараже. В распоряжении жильцов будет тренажерный зал на открытом воздухе.
Проект разрабатывается девелоперской компанией PSN s.r.o.
Местоположение
Na Vinici расположена на улице Перуцка в популярном пражском районе Винограды. В нескольких минутах ходьбы вы найдете полный комплекс городских удобств, включая возможности для культурных и спортивных мероприятий и отдыха.
Проект находится в непосредственной близости от парка Гребовка, который предлагает не только возможности для активного отдыха, но и впечатляющий вид на Прагу.
Отсюда удобно добираться в центр города на общественном или личном транспорте.
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