Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Новостройки
Девелоперский проект Na Vinici. Квартиры в престижном районе Праги

Девелоперский проект Na Vinici. Квартиры в престижном районе Праги

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
28 февраля
13:10
172
В престижном пражском районе Винограды предлагается комфортабельный жилой проект Vila dům na Vinici.

Девелоперский проект Na Vinici. Квартиры в престижном районе Праги

Статус: продажи открыты

Девелопер: PSN

Район: Винограды

Местонахождение: Прага

Квартиры готовы к заселению: 2023 год

Количество квартир: 27

Размер квартир: 1+kk—3+kk, от 28 до 68 м²

Жилой дом включает в себя 27 квартир с планировкой от 1+кк до 3+кк и жилой площадью от 28 до 68 м² на четырех этажах. 

Большие окна органично объединяют интерьер с внешним пространством. 

У всех квартир есть доступ в подвальное помещение, а в некоторых квартирах есть балкон. 

Парковочные места расположены в подземном гараже. В распоряжении жильцов будет тренажерный зал на открытом воздухе.

Проект разрабатывается девелоперской компанией PSN s.r.o.

 

Местоположение

Na Vinici расположена на улице Перуцка в популярном пражском районе Винограды. В нескольких минутах ходьбы вы найдете полный комплекс городских удобств, включая возможности для культурных и спортивных мероприятий и отдыха.

Проект находится в непосредственной близости от парка Гребовка, который предлагает не только возможности для активного отдыха, но и впечатляющий вид на Прагу.

Отсюда удобно добираться в центр города на общественном или личном транспорте.

 

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
28 февраля
11:16
402
Рынок недвижимости
Шок для застройщиков в Чехии. «Впервые у нас есть разрешение, а мы не строим», — говорит один из них
Assets
24 февраля
17:00
1345
Новостройки
Жилье в Праге с видом на Влтаву. Девелоперский проект Modřanský cukrovar
Assets
23 февраля
09:44
4830
Рынок недвижимости
Этой весной купить дачу или загородный дом в Чехии можно будет очень выгодно
Assets
20 февраля
15:36
3810
Рынок недвижимости
Чешский феномен: скидки на недвижимость в первом квартале 2023 года
Последние новости:
Assets
28 февраля
12:36
606
Политика
Чеченская семья, связанная с Путиным, перевела активы в Чехию
Assets
28 февраля
11:27
839
Общество
В Чехии говорят: новая субкультура «Рёдан» чинит беспредел в Украине и России
Assets
28 февраля
09:42
305
Экономика
Завышенные цены на продукты в Чехии? Отправьте жалобу в Минсельхоз по электронной почте
Assets
28 февраля
09:01
738
Общество
Треть украинских беженцев планируют вернуться домой
Assets
27 февраля
19:42
3473
Общество
Украинские беженцы в Чехии должны получить новые полисы медицинского страхования
Assets
27 февраля
15:51
1117
Общество
В Чехию пришла вторая волна гриппа
Assets
27 февраля
14:10
1615
Экономика
Утром стулья, вечером деньги? В Донбассе обнаружили магазин с «чешской» мебелью
Assets
27 февраля
13:21
953
Общество
Иностранец в Чехии платил «киношными» евро, теперь ему грозит тюрьма
Assets
27 февраля
11:10
812
Экономика
В Чехии можно было увидеть северное сияние
Assets
27 февраля
10:03
1902
Экономика
Минфин Чехии собирается отменить налоговые льготы для предпринимателей


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес