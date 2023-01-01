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Топ-5 cамых ожидаемых новостроек и реконструкций в Чехии

Топ-5 cамых ожидаемых новостроек и реконструкций в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 марта
12:52
318
Cамые ожидаемые новостройки в Чехии — выгодные вложения в недвижимость или покупка недвижимости для жилья.

Топ-5 cамых ожидаемых новостроек и реконструкций в Чехии

COSTA PLANA. Трехэтажный жилой дом на берегу водохранилища Липно

  • Цена: от 4 200 000 чешских крон

  • Где: Černá v Pošumaví, 264

  • Количество квартир: 17

  • Типы квартир: 1+кк, 2+кк, 3+кк

  • Площадь помещения: от 28 м² до 67 м²

  • 14 парковочных мест: 290 000 чешских крон

  • Низкие эксплуатационные расходы, энергоемкость В

  • Железнодорожная станция в 500 м — 10 минут пешком

►Узнать подробности

REZIDENCE VYSOČANSKÁ VYHLÍDKA. НЕВЕРОЯТНЫЙ ВИД НА ПРАГУ

  • Статус: продажи открыты
  • Девелопер: BAK Development
  • Район: Прага 9
  • Местонахождение: Высочаны
  • Квартиры готовы к заселению: третий квартал 2024 года
  • Общее количество квартир: 19
  • Размер квартир: 1–3+kk

►Узнать подробности

REZIDENCE OTVOVICE. ОТ 1 790 000 КРОН СОВСЕМ РЯДОМ С ПРАГОЙ

  • Цена: от 1 790 000 чешских крон
  • Типы квартир: 1+кк, 1+1, 2+кк, 2+1
  • Размеры квартир: от 25 м² до 60 м²
  • Отопление: тепловой насос
  • Доходность: 4% годовых 

Дополнительные преимущества:

– Низкие эксплуатационные расходы, энергоэффективность B (Rezidence Otvovice — здание энергетического класса В, построенное в 2013 году)

– Закрытый комплекс с парковкой и системой видеонаблюдения

– Современные пластиковые окна с двойным остеклением

– В стоимость включено парковочное место

– Возможность приобрести уже сданную в аренду квартиру с проверенным арендатором

►Узнать подробности

LIHOVAR SMÍCHOV

  • Девелопер: Trigema
  • Район: Прага 5
  • Местонахождение: Смихов
  • Квартиры готовы к заселению: с 2023
  • Общее количество квартир: 500

►Узнать подробности

ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ BYDLENÍ ÚVALY: ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ РЯДОМ С ПРАГОЙ

  • Статус: продажи открыты
  • Девелопер: Acrona Capital
  • Район: Прага-Восток
  • Местонахождение: Увалы
  • Общее количество квартир: 48
  • Размер квартир: 1–5+kk

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ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ ZAHÁLKA: УНИКАЛЬНЫЙ ВИД НА ВЛТАВУ

  • Статус: продажи открыты
  • Девелопер: Horizon Holding
  • Район: Прага 4
  • Местонахождение: Модржаны
  • Общее количество квартир: 226
  • Размер квартир: 1–5+kk

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