Топ-5 cамых ожидаемых новостроек и реконструкций в Чехии

Cамые ожидаемые новостройки в Чехии — выгодные вложения в недвижимость или покупка недвижимости для жилья.

COSTA PLANA. Трехэтажный жилой дом на берегу водохранилища Липно

Цена: от 4 200 000 чешских крон

Где: Černá v Pošumaví, 264

Количество квартир: 17

Типы квартир: 1+кк, 2+кк, 3+кк

Площадь помещения: от 28 м² до 67 м²

14 парковочных мест: 290 000 чешских крон

Низкие эксплуатационные расходы, энергоемкость В

Железнодорожная станция в 500 м — 10 минут пешком

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REZIDENCE VYSOČANSKÁ VYHLÍDKA. НЕВЕРОЯТНЫЙ ВИД НА ПРАГУ

Статус: продажи открыты

Девелопер: BAK Development

Район: Прага 9

Местонахождение: Высочаны

Квартиры готовы к заселению: третий квартал 2024 года

Общее количество квартир: 19

Размер квартир: 1–3+kk

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REZIDENCE OTVOVICE. ОТ 1 790 000 КРОН СОВСЕМ РЯДОМ С ПРАГОЙ

Цена: от 1 790 000 чешских крон

Типы квартир: 1+кк, 1+1, 2+кк, 2+1

Размеры квартир: от 25 м² до 60 м²

Отопление: тепловой насос

Доходность: 4% годовых

Дополнительные преимущества:

– Низкие эксплуатационные расходы, энергоэффективность B (Rezidence Otvovice — здание энергетического класса В, построенное в 2013 году)

– Закрытый комплекс с парковкой и системой видеонаблюдения

– Современные пластиковые окна с двойным остеклением

– В стоимость включено парковочное место

– Возможность приобрести уже сданную в аренду квартиру с проверенным арендатором

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LIHOVAR SMÍCHOV

Девелопер: Trigema

Район: Прага 5

Местонахождение: Смихов

Квартиры готовы к заселению: с 2023

Общее количество квартир: 500

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ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ BYDLENÍ ÚVALY: ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ РЯДОМ С ПРАГОЙ

Статус: продажи открыты

Девелопер: Acrona Capital

Район: Прага-Восток

Местонахождение: Увалы

Общее количество квартир: 48

Размер квартир: 1–5+kk

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ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ ZAHÁLKA: УНИКАЛЬНЫЙ ВИД НА ВЛТАВУ

Статус: продажи открыты

Девелопер: Horizon Holding

Район: Прага 4

Местонахождение: Модржаны

Общее количество квартир: 226

Размер квартир: 1–5+kk

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