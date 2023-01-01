Топ-5 cамых ожидаемых новостроек и реконструкций в Чехии

COSTA PLANA. Трехэтажный жилой дом на берегу водохранилища Липно
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Цена: от 4 200 000 чешских крон
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Где: Černá v Pošumaví, 264
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Количество квартир: 17
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Типы квартир: 1+кк, 2+кк, 3+кк
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Площадь помещения: от 28 м² до 67 м²
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14 парковочных мест: 290 000 чешских крон
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Низкие эксплуатационные расходы, энергоемкость В
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Железнодорожная станция в 500 м — 10 минут пешком
REZIDENCE VYSOČANSKÁ VYHLÍDKA. НЕВЕРОЯТНЫЙ ВИД НА ПРАГУ
- Статус: продажи открыты
- Девелопер: BAK Development
- Район: Прага 9
- Местонахождение: Высочаны
- Квартиры готовы к заселению: третий квартал 2024 года
- Общее количество квартир: 19
- Размер квартир: 1–3+kk
REZIDENCE OTVOVICE. ОТ 1 790 000 КРОН СОВСЕМ РЯДОМ С ПРАГОЙ
- Цена: от 1 790 000 чешских крон
- Типы квартир: 1+кк, 1+1, 2+кк, 2+1
- Размеры квартир: от 25 м² до 60 м²
- Отопление: тепловой насос
- Доходность: 4% годовых
Дополнительные преимущества:
– Низкие эксплуатационные расходы, энергоэффективность B (Rezidence Otvovice — здание энергетического класса В, построенное в 2013 году)
– Закрытый комплекс с парковкой и системой видеонаблюдения
– Современные пластиковые окна с двойным остеклением
– В стоимость включено парковочное место
– Возможность приобрести уже сданную в аренду квартиру с проверенным арендатором
LIHOVAR SMÍCHOV
- Девелопер: Trigema
- Район: Прага 5
- Местонахождение: Смихов
- Квартиры готовы к заселению: с 2023
- Общее количество квартир: 500
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ BYDLENÍ ÚVALY: ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ РЯДОМ С ПРАГОЙ
- Статус: продажи открыты
- Девелопер: Acrona Capital
- Район: Прага-Восток
- Местонахождение: Увалы
- Общее количество квартир: 48
- Размер квартир: 1–5+kk
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ ZAHÁLKA: УНИКАЛЬНЫЙ ВИД НА ВЛТАВУ
- Статус: продажи открыты
- Девелопер: Horizon Holding
- Район: Прага 4
- Местонахождение: Модржаны
- Общее количество квартир: 226
- Размер квартир: 1–5+kk
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