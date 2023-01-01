Энергоэффективные квартиры с собственным садом в Праге: девелоперский проект Rezidence Prokopské údolí

Статус: продажи открыты
Район: Прага 13, Стодулки
Город: Прага
Общее количество квартир: 4
О проекте
Проект включает в себя два новых двухквартирных дома с низким энергопотреблением. На продажу представлено всего 4 жилые единицы с планировкой 4+kk, площадь каждой из квартир — 120 квадратных метров.
Каждый дом имеет гараж, открытое парковочное место и часть огороженного сада. На крышах расположена просторная терраса. Архитектурно дома оформлены в современном стиле с минималистичными геометрическими линиями.
Местоположение
Девелоперский проект находится на улице Велиховска в районе Прага 13. Это место на окраине города с полным набором городских удобств в шаговой доступности. В нескольких минутах ходьбы находятся школы, рестораны, супермаркеты, почта, банкоматы, медицинские учреждения, спортивные сооружения, остановки общественного транспорта, а также торговый центр и парк развлечений.
В окрестностях также много зелени и мест для отдыха. В непосредственной близости от дома находится небольшой парк со специальной площадкой для тренировок собак, а за ним — большой Центральный парк с двумя прудами. До центра города можно добраться примерно за полчаса.
Источник: ziprealty.cz
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