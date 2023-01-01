Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Новостройки
Энергоэффективные квартиры с собственным садом в Праге: девелоперский проект Rezidence Prokopské údolí

Энергоэффективные квартиры с собственным садом в Праге: девелоперский проект Rezidence Prokopské údolí

Партнер рубрики:
Maria Hard
21 марта
11:57
219
Подобные предложения новостроек в Праге встречаются не так уж и часто. На продажу представлены 4 энергоэффективные квартиры с собственным садом, гаражом и открытым парковочным местом.

Энергоэффективные квартиры с собственным садом в Праге: девелоперский проект Rezidence Prokopské údolí

Статус: продажи открыты

Район: Прага 13, Стодулки

Город: Прага

Общее количество квартир: 4

 

О проекте

Проект включает в себя два новых двухквартирных дома с низким энергопотреблением. На продажу представлено всего 4 жилые единицы с планировкой 4+kk, площадь каждой из квартир — 120 квадратных метров.

Каждый дом имеет гараж, открытое парковочное место и часть огороженного сада. На крышах расположена просторная терраса. Архитектурно дома оформлены в современном стиле с минималистичными геометрическими линиями.

Местоположение

Девелоперский проект находится на улице Велиховска в районе Прага 13. Это место на окраине города с полным набором городских удобств в шаговой доступности. В нескольких минутах ходьбы находятся школы, рестораны, супермаркеты, почта, банкоматы, медицинские учреждения, спортивные сооружения, остановки общественного транспорта, а также торговый центр и парк развлечений.

В окрестностях также много зелени и мест для отдыха. В непосредственной близости от дома находится небольшой парк со специальной площадкой для тренировок собак, а за ним — большой Центральный парк с двумя прудами. До центра города можно добраться примерно за полчаса.

Источник: ziprealty.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 


читайте по теме
Assets
20 марта
12:52
608
Новостройки
Топ-5 cамых ожидаемых новостроек и реконструкций в Чехии
Assets
20 марта
10:10
7501
Рынок недвижимости
Роли поменялись местами: цены на недвижимость теперь диктуют покупатели
Assets
19 марта
09:02
1587
Новостройки
Девелоперский проект Evergreen: гармоничное сочетание архитектуры и зелени
Assets
16 марта
11:27
1956
Рынок недвижимости
Девелоперский проект «Рудна у Праги»: всего полчаса, и вы в центре столицы
Последние новости:
Assets
21 марта
12:48
276
Общество
20 градусов тепла в Чехии и не только. Весна в Европе не даст расслабиться
Assets
21 марта
09:06
718
Политика
Подозреваемые в атаке на «Северный поток» могли говорить по-чешски
Assets
20 марта
18:03
1585
Общество
«Самое страшное — запах». Женщина из Праги превратила жизнь соседей в кошмар
Assets
20 марта
17:08
1627
Общество
В реке Влтаве нашли труп — будет вскрытие
Assets
20 марта
16:40
509
Общество
ВИДЕО: Чем бы дитя ни тешилось! Пьяный чех нашел развлечение — поджигать мусорные баки в парке
Assets
20 марта
15:27
4262
Общество
Неужели россиянам и белорусам с двойным гражданством тоже перестанут выдавать чешские визы?
Assets
20 марта
13:23
1201
Общество
Еще один чех погиб в Украине
Assets
20 марта
12:41
2837
Экономика
План спасения провалился. После Credit Suisse акции европейских банков летят вниз
Assets
20 марта
12:30
1496
Общество
Чешские СМИ: Верх цинизма — что Путин забыл в Мариуполе и зачем туда внезапно поехал?
Assets
20 марта
09:14
3279
Общество
Родители в Чехии уехали на вечеринку. Брошенный ребенок задохнулся


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес