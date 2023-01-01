Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Новостройки
Опрос: четверть чехов регулярно делают покупки за границей, чаще всего в Польше

Опрос: четверть чехов регулярно делают покупки за границей, чаще всего в Польше

Партнер рубрики:
Новости 420on
20 апреля
19:12
586
​По данным представителей AMSP, только на этих покупках Чешская Республика теряет более 10 миллиардов крон в год в виде НДС и акцизного сбора.

Опрос: четверть чехов регулярно делают покупки за границей, чаще всего в Польше

Около 25% чехов регулярно совершают покупки за границей, даже несколько раз в неделю. Еще 22% совершают покупки нерегулярно, не чаще двух раз в год. Чаще всего люди ездят в Польшу, на втором месте по популярности — Германия. Чешские покупатели обычно привозят из соседних стран свежие и долго хранящиеся продукты, а также запасаются местным мясом, колбасами и деликатесами. 

Средняя стоимость трансграничной покупки составляет 2 829 крон. Это показал опрос, проведенный компанией Ipsos для Ассоциации малых и средних предприятий Чешской Республики (AMSP) среди 3 047 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет со всей Чешской Республики.

По данным опроса, подавляющее большинство покупок из-за рубежа — это продукты питания, остальное — топливо, лекарства, табак или алкоголь. В частности, продукты питания покупают 69% чехов, совершающих покупки за границей. Три пятых этих респондентов также привозят из-за границы продукты длительного хранения и замороженные продукты, аптечные и косметические средства, а более половины — холодные закуски и деликатесы. Топливо привлекает четверть чехов. Наименьшее число людей, десятая часть, едут в соседние страны за лекарствами или товарами для домашних животных и детей.

Из Германии чехи в основном привозят лекарства, а из Польши - мясо, топливо и сигареты. Алкоголь покупают в основном в Словакии и Австрии.

29% чешских потребителей делают покупки в Польше по крайней мере несколько раз в год. 19% чешских граждан делают покупки в немецких магазинах, 5% — в австрийских и 3% — в словацких.

По данным представителей AMSP, только на этих покупках Чешская Республика теряет более 10 миллиардов крон в год в виде НДС и акцизного сбора. Однако реальное воздействие на государственный бюджет значительно выше из-за более низкого сбора корпоративного налога, а также сборов и налогов с чешских работников.

Компания Ipsos провела опрос о трансграничных покупках чешских домохозяйств с 22 по 27 марта этого года.

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 


читайте по теме
Assets
21 апреля
09:45
1
Авто
Превышение скорости: опубликован список мест, где полиция проведет проверки
Assets
21 апреля
09:21
29
Здоровье
Чешская система здравоохранения: даже пациенты, записанные на прием к врачу, ждут четыре часа
Assets
20 апреля
19:48
410
Рынок недвижимости
Прага: продажи новых квартир выросли по сравнению с предыдущим кварталом
Assets
20 апреля
18:03
991
Дом и семья
«Никто мне не верил». Как живет мать сына с синдромом Аспергера и помогает другим детям в Чехии
Последние новости:
Assets
20 апреля
11:45
1561
Общество
Работник Национального театра погиб в центре Праги при падении с большой высоты. Виновного нашли
Assets
20 апреля
08:54
1607
Экономика
Инфляция в ЕС составляет 8,3 процента. Чехи могут только позавидовать
Assets
19 апреля
20:56
912
Общество
Под обломками производственного цеха в Остраве погиб мужчина
Assets
19 апреля
17:53
721
Спорт
Футболист Янкто отказался пройти тест на наркотики во время дорожной проверки
Assets
19 апреля
17:45
809
Общество
Полиция в Чехии предъявила обвинение спортсмену Карлосу Вемоле из-за тигренка
Assets
19 апреля
16:47
639
Общество
Когда нет денег даже на врача. Как помочь новому проекту Армии спасения
Assets
19 апреля
14:00
2033
Общество
Искатель сокровищ в Чехии получит за находку 560 тысяч крон
Assets
19 апреля
12:09
903
Общество
Скидки до 99% на Alza? Не попадитесь на удочку мошенников
Assets
19 апреля
10:03
2390
Экономика
Чехи платят за энергию больше всех в Европе
Assets
19 апреля
09:14
915
Экономика
ЧНБ: долги правительства могут угрожать «здоровью» чешских банков


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
бизнес
погода