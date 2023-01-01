Опрос: четверть чехов регулярно делают покупки за границей, чаще всего в Польше

​По данным представителей AMSP, только на этих покупках Чешская Республика теряет более 10 миллиардов крон в год в виде НДС и акцизного сбора.

Около 25% чехов регулярно совершают покупки за границей, даже несколько раз в неделю. Еще 22% совершают покупки нерегулярно, не чаще двух раз в год. Чаще всего люди ездят в Польшу, на втором месте по популярности — Германия. Чешские покупатели обычно привозят из соседних стран свежие и долго хранящиеся продукты, а также запасаются местным мясом, колбасами и деликатесами.

Средняя стоимость трансграничной покупки составляет 2 829 крон. Это показал опрос, проведенный компанией Ipsos для Ассоциации малых и средних предприятий Чешской Республики (AMSP) среди 3 047 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет со всей Чешской Республики.

По данным опроса, подавляющее большинство покупок из-за рубежа — это продукты питания, остальное — топливо, лекарства, табак или алкоголь. В частности, продукты питания покупают 69% чехов, совершающих покупки за границей. Три пятых этих респондентов также привозят из-за границы продукты длительного хранения и замороженные продукты, аптечные и косметические средства, а более половины — холодные закуски и деликатесы. Топливо привлекает четверть чехов. Наименьшее число людей, десятая часть, едут в соседние страны за лекарствами или товарами для домашних животных и детей.

Из Германии чехи в основном привозят лекарства, а из Польши - мясо, топливо и сигареты. Алкоголь покупают в основном в Словакии и Австрии.

29% чешских потребителей делают покупки в Польше по крайней мере несколько раз в год. 19% чешских граждан делают покупки в немецких магазинах, 5% — в австрийских и 3% — в словацких.

По данным представителей AMSP, только на этих покупках Чешская Республика теряет более 10 миллиардов крон в год в виде НДС и акцизного сбора. Однако реальное воздействие на государственный бюджет значительно выше из-за более низкого сбора корпоративного налога, а также сборов и налогов с чешских работников.

Компания Ipsos провела опрос о трансграничных покупках чешских домохозяйств с 22 по 27 марта этого года.

Источник: ceskenoviny.cz

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