В 2023 году в Праге было продано 4 000 новых квартир

В конце прошлого года в чешской столице было доступно 5 500 новых квартир, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Это следует из анализа девелоперских компаний Central Group, Skanska Residential и Trigema. Все три девелоперские группы уже давно предупреждают, что в Праге строится недостаточно новых квартир. В будущем недостаток жилой недвижимости на рынке может привести к росту цен более чем на 5%.