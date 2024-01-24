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В 2023 году в Праге было продано 4 000 новых квартир

Новости 420on
26 января 2024
09:00
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В прошлом году в Праге было продано 4 000 новых квартир, что на 29% больше, чем годом ранее. Продажная цена квартир снизилась на 2,7% по сравнению с предшествующим кварталом и на 6% по сравнению с предшествующим годом и составила в последнем квартале 142 511 крон за кв. м.
В конце прошлого года в чешской столице было доступно 5 500 новых квартир, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Это следует из анализа девелоперских компаний Central Group, Skanska Residential и Trigema. Все три девелоперские группы уже давно предупреждают, что в Праге строится недостаточно новых квартир. В будущем недостаток жилой недвижимости на рынке может привести к росту цен более чем на 5%.
продажа недвижимости квартиры Прага Чехия

Комментарии:
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Phorchun 26 января 2024 11:24
За 2018 год в Украине введено в эксплуатацию более 100 тыс. квартир, средний размер одной квартиры составил 84,2 кв.м. Число 5500 вызывает недоумение.
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Phorchun 26 января 2024 11:31
За девять месяцев 2023 года в Украине было начато строительство 50 077 квартир. Лидером по объему строительства оказалась Киевская область, где возведено 9220 новых квартир, преимущественно в многоквартирных домах. На втором месте идет Львовская область с 7651 квартирой, из которых 5800 – в жилых комплексах. Третье место заняла Ивано-Франковская область с началом строительства 5992 квартир, в основном в жилых комплексах. --- правда есть нюанс, все эти стройки идут на средства частных инвесторов (покупателей квартир). А не монополистов, которые заказывают целый дом и потом продают готовое жилье вливая в уши, что мол арендовать лучше чем владеть.
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