Прага пообещала до 8 000 арендных квартир в течение десяти лет

Новое жилищное строительство планируется и в районе Нове-Дворы.



«Мы выбираем подрядчиков, проектируем, соответствующие государственные органы работают над нашими заявками», — подытожил ситуацию директор компании, которую город основал пять лет назад.



Помимо прочего, это делается для того, чтобы больше людей могли получить доступ к квартирам, которые с каждым годом становятся все дороже и находятся в дефиците из-за длительного процесса получения разрешений. Доступное жилье ориентировано на представителей приоритетных профессий, таких как учителя, полицейские и медицинские работники, которые платят за жилье ниже рыночного уровня.



«Мы осознаем, что дефицит жилья велик. Чтобы стабилизировать рынок жилья, в Праге должно строиться до 9 000 квартир в год. Ничего этого не происходит, потому что у нас сложные законы и государственное управление», — говорят в Prague Development. В среднем подготовка девелоперского проекта в Праге занимает семь лет.



Ближе всего к реализации находится проект на улице Перуткова, где разрешение на строительство 60 квартир должно быть выдано во втором квартале. Также на подходе проекты «Новый Злихов», «Яловы дворы», «Долни-Почернице» и «В Ботанице».



Город может финансировать несколько небольших проектов из собственного бюджета, в то время как для других он рассчитывает на участие других партнеров, включая такие институты, как Европейский инвестиционный банк.



Одним из важнейших проектов Пражской девелоперской компании является жилой район Нове-Дворы на границе Праги 4 и 12, для которого советники недавно одобрили необходимые поправки к плану зонирования. Площадь составляет 30 гектаров.





Прага построит новый район с доступным жильем и полноценными объектами гражданского назначения вблизи новой станции метро, строительство которой планируется завершить приблизительно в 2030 году. Реализация проектов займет 10-15 лет.



В Долни-Почернице планируется построить район в стиле города-сада XXI века. Площадь участка там составляет 18,5 гектара. В будущем здесь появится 800 квартир, а само строительство разделено на несколько этапов. Если все пройдет гладко, разрешение на реализацию первых двух этапов может быть выдано в 2026 году. В том же году будет выбран проектировщик.



Помощь муниципальным округам

Поскольку каждая квартира на счету, мегаполис оказывает финансовую поддержку районам, которые строят многоквартирные дома. Взамен он получает несколько квартир в управление и может сдавать их в аренду социально нуждающимся или представителям нужных профессий.



В качестве примера приводится сотрудничество с Прагой 11, где недавно открылся обновленный многоквартирный дом Sandra с более чем 250 квартирами. По соседству находится многоквартирный дом Opatov, где в следующем году будет сдано еще более 250 квартир. Там есть огромный цокольный этаж, на котором будут располагаться клиники и дневной стационар.





Ведутся переговоры с государством о передаче земли в Летнянах в Праге 18. Однако развитие может произойти только в том случае, если район будет объединен.



Согласно исследованиям, в районе станции Летняны можно построить до 50 000 квартир, а также школы и детские сады. Преимущество района — готовая транспортная инфраструктура.



Город также приступил к реализации пилотного проекта, в рамках которого он владеет участком земли в Праге 13 и планирует объявить тендер на поиск компании, которая построит многоквартирный дом в соответствии с городскими требованиями, включая скорость процесса.