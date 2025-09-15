Преобразование района Нове-Дворы в Праге: одобрена следующая часть проекта – 480 квартир
15 сентября 2025
19:30
658
Прага готовится к следующему этапу застройки района Нове-Дворы: городской совет утвердил инвестиционную подготовку «Проекта 5» на улицах Хыновска и Либушска, предусматривающего строительство примерно 480 квартир и коммерческих помещений на первых этажах.
Ранее были одобрены проекты 1 и 6. В общей сложности в новой части города должно появиться до 2 000 квартир. Сейчас готовится и будет объявлено публичное тендерное предложение на проектные работы.
