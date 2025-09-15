Преобразование района Нове-Дворы в Праге: одобрена следующая часть проекта – 480 квартир

Ранее были одобрены проекты 1 и 6. В общей сложности в новой части города должно появиться до 2 000 квартир. Сейчас готовится и будет объявлено публичное тендерное предложение на проектные работы.





По словам мэра Праги Богуслава Свободы, Нове-Дворы демонстрируют городское развитие под публичным контролем: здесь появятся не только квартиры , но и школы , рабочие места, транспортная инфраструктура. Цель – доступное и достойное жилье для учителей, медиков, семей и пожилых людей.