Преобразование района Нове-Дворы в Праге: одобрена следующая часть проекта – 480 квартир

Новости и статьи
15 сентября 2025
19:30
658
Прага готовится к следующему этапу застройки района Нове-Дворы: городской совет утвердил инвестиционную подготовку «Проекта 5» на улицах Хыновска и Либушска, предусматривающего строительство примерно 480 квартир и коммерческих помещений на первых этажах.
Ранее были одобрены проекты 1 и 6. В общей сложности в новой части города должно появиться до 2 000 квартир. Сейчас готовится и будет объявлено публичное тендерное предложение на проектные работы.

По словам мэра Праги Богуслава Свободы, Нове-Дворы демонстрируют городское развитие под публичным контролем: здесь появятся не только квартиры, но и школы, рабочие места, транспортная инфраструктура. Цель – доступное и достойное жилье для учителей, медиков, семей и пожилых людей.
недвижимость Прага
