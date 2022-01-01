В Чехии средняя ставка по ипотечным кредитам в июле выросла до 6,24%

Методология отражает текущую среднюю ставку предложения ипотечного кредита на 80% от стоимости имущества.
«После скачка базовых процентных ставок Центробанка в июне большинство банков отреагировали повышением процентных ставок по ипотечным кредитам, — говорит ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss Life Йиржи Сикора.
С 23 июня Чешский национальный банк снова повысил базовые процентные ставки. Двухнедельная ставка репо выросла на 1,25 процентных пункта — до 7%. В ответ на рост основной ставки большинство банков повысили ставки по ипотечным кредитам.
Аналитики ожидают в ближайшие месяцы как минимум стагнацию ставок, а не дальнейшее их повышение.
Ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой на один год показали наиболее значительный рост ставок. В среднем за последний месяц они выросли на 0,61 процентного пункта — до 6,53%. Трехлетняя фиксированная ипотечная ставка увеличилась в среднем на 0,53 процентного пункта — до 6,41%, пятилетняя выросла на 0,49 процентного пункта — до 6%. Фиксация на 10 лет тоже выгодная — ставка по ней составляет 6,04%.
Таким образом, ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на 3,5 миллиона крон с фиксацией на три года, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,24%, сейчас составляет 23 074 кроны.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день