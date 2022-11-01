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Рынок недвижимости
Спрос на новостройки в Праге и Брно упал на 75 процентов

Спрос на новостройки в Праге и Брно упал на 75 процентов

Партнер рубрики:
Kochy
20 ноября
08:53
346
Спрос на новые квартиры в Праге и Брно упал примерно на 75%. Обвал, таким образом, близок к 2008 году, когда падение рынка недвижимости составило 80%. На восстановление ушло пять лет, после чего, наоборот, спрос благодаря дешевой ипотеке набрал такие темпы, что цены на квартиры за десять лет утроились. Это ценовое безумие закончилось.

Спрос на новостройки в Праге и Брно упал на 75 процентов

Ставки по ипотечным кредитам выросли примерно до 6%, и по сравнению с прошлым годом было выдано на 80% меньше ипотечных кредитов. Одновременно с этим падают продажи. По данным Ekospol, спрос на новые квартиры в Праге самый низкий за последние 15 лет.

«Есть резкое падение, на 75% в годовом исчислении. Но высокая цена сохраняется», — резюмировала компания Deloitte за июль и август.

Средняя цена продажи новых квартир в Праге в третьем квартале составила 147 884 кроны за квадратный метр. По данным компаний Skanska, Trigema и Central Group, стоимость увеличилась на 17% в годовом исчислении.

Однако были применены небольшие скидки от объявленных цен, когда средняя цена предложения квартир превысила 154 тысячи крон за квадратный метр.

Разница между ценой предложения и ценой продажи составляет в среднем 6 200 крон/м2, что означает, что для квартиры площадью от 54 до 65 м2 скидка может составить от 335 до 400 тысяч крон.

Чтобы удержать цену, застройщики выставляют на продажу меньше единиц, чем они построили. В третьем квартале, по данным Deloitte, были завершены проекты с 513 квартирами, но на продажу было выставлено только 362. Тем не менее, предложение вакантных новостроек в Праге увеличилось на 60% в годовом исчислении. С начала этого года в Праге было продано 2550 новых квартир. Уже в марте и апреле было видно, что покупателей становится меньше. По данным Deloitte, в этот период цены начали падать в пяти городских районах Праги, больше всего в Праге 7, где падение составило 5,5%.

Несмотря на это, Прага 7 является самым дорогим районом со средней ценой 204 500 крон/м2. Напротив, новые квартиры в Праге 10 самые дешевые в столице, в среднем 137 500 крон/м2.

«Рынок заморожен. Мы можем отложить некоторые проекты», — заявил глава Central Group Душан Куновски. Однако девелоперы уже реализуют много текущих проектов.

Например, компания по недвижимости PSN планирует построить в Праге три тысячи квартир в 25 проектах.

По данным сайта Sreality.cz, в категории девелоперских проектов предлагается 115 квартир. Доминируют Смихов, Троя, Высочаны, Жижков, Коширже. Стоимость 2+кк, 52 м2 на Старокоширжской улице составляет 8 миллионов крон; квартира площадью 54 м2 на улице Подбелогорской — почти 9,8 млн крон.

Старые пражские квартиры, как правило, на 20% дешевле, чем новые. Их средняя цена составляет 125 442 кроны за квадратный метр и не выросла по сравнению с прошлым годом.

На два миллиона дешевле

Интересны предложения в строящихся местах у метро в домах десяти-двадцатилетней давности. Цена здесь также ниже на два миллиона крон.

Преимуществом является уже сложившееся сообщество владельцев и когда у SVJ есть сбережения на счету. Новые 2+кк сегодня также на четыре-шесть квадратных метров меньше, чем построенные двадцать лет назад.

Например, в пражских Летнянах, на улице Злоницкой, в восьмистах метрах от метро, квартира ​​2+кк, 59 м2, в очень хорошем состоянии предлагается менее чем за 6,5 миллионов крон. В стоимость входит подвал, кухня с бытовой техникой, встроенный шкаф в спальне. Рядом есть начальная школа и детский сад, магазины, парк.

Нулевые продажи в центре Брно

Продажи квартир в Брно в третьем квартале упали до самого низкого уровня с 2013 г. По данным Trikaya, только 70 новых квартир нашли покупателей. Если в период с апреля по июнь цена новостроек превышала 130 тысяч крон, то сейчас она ниже 121 тысячи крон за квадратный метр.

В начале сентября в Брно предлагалось более 1230 новых квартир. Наибольшее количество квартир, тринадцать, нашли покупателей в Быстрце, в то время как в центре города вообще не было продано ни одной новой квартиры. Только четыре из 260 новых квартир были проданы в Забрдовице. «Двенадцать месяцев мы можем обойтись без дальнейших продаж. Но это не навсегда», — говорит девелопер Томаш Калаб.

Источник: novinky

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