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Риелторы в Чехии: рынок недвижимости ожидает небольшой спад, интерес к арендному жилью будет расти

Риелторы в Чехии: рынок недвижимости ожидает небольшой спад, интерес к арендному жилью будет расти

Партнер рубрики:
Kochy
28 декабря
14:34
299
​Ожидается, что в следующем году на рынке недвижимости продолжится снижение количества сделок по покупке квартир и дач и увеличение спроса на аренду жилья. Застройщики и опрошенные ČTK представители компаний по недвижимости считают, что процентные ставки по ипотечным кредитам снизятся во второй половине 2023 года. По их словам, после этого интерес к недвижимости должен снова возрасти.

Риелторы в Чехии: рынок недвижимости ожидает небольшой спад, интерес к арендному жилью будет расти

Роберт Ханзл, генеральный директор компании Next Reality, сказал, что во второй половине этого года цены упали на 20–30%. Он ожидает, что в первом квартале следующего года рынок продолжит сокращаться, но не так сильно. 

«Скорее, это будет небольшая коррекция, а также снизятся цены, которые продавцы еще не понизили», — считает член Ассоциации агентов по недвижимости.

По словам генерального директора RE/MAX Яна Грубы, в последние два года спрос на недвижимость был экстремальным. Сейчас рынок продаж возвращается к уровню, который был нормальным до 2020 года. Предложение недвижимости для отдыха, которая пользовалась огромным спросом во время пандемии коронавируса, скорее всего, изменится. «Можно предположить, что некоторые владельцы захотят продать свои загородные дома или дачи», — говорит Грубы.

Продавцам приходится считаться с длительным временем ожидания и часто отказываться от своих представлениях о цене, говорит брокер по недвижимости Century 21 Майкл Вебер. По его словам, на рынке остаются две категории покупателей: те, кто не хочет или не может отложить покупку недвижимости, и те, кто видит возможности в текущем развитии событий. «Также вероятна стагнация цен, и снижение может замедлиться со второго квартала 2023 года», — добавляет Вебер.

Ян Шкрабанек из компании Bezrealitka говорит, что следующий год будет сопровождаться снижением цен на всем рынке. Это особенно коснется домов и квартир до ремонта и в худшем состоянии, а также недвижимости для отдыха в менее привлекательных местах. Он добавил, что сейчас хорошее время для покупки, так как владельцы готовы торговаться. «Те, кто сегодня покупает дешево, но с "дорогой" ипотекой, получат прибыль. Через пять лет, при рефинансировании, они получат более выгодный кредит и цена недвижимости вырастет», — говорит Шкрабанек.

Недоступность собственного жилья меняет мышление некоторых людей, которые начинают рассматривать аренду как полноценный вариант. Михал Хрбаты, руководитель UlovDomov.cz, считает, что в ближайшие несколько лет Чехия может приблизиться к западным странам, где обычно 40–50% населения живут в арендованном жилье, в то время как в Чехии в настоящее время этот показатель составляет около 25%.

По словам Ханзла, решающее значение для рынка будет иметь снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. Этого можно ожидать примерно в середине года. «По этим причинам мы ожидаем повышения интереса к недвижимости во второй половине 2023 года и небольшого возвращения к росту рынка», — говорит он.

Источник: ceskenoviny.cz

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