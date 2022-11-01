Тысячи объектов недвижимости в Чехии, вероятно, перейдут к государству. Владельцев невозможно найти

В конце 2023 года истекает десятилетний срок, в течение которого владельцы могут претендовать на свое забытое имущество. В противном случае эти объекты будут конфискованы государством.

Некоторые из них будут выставлены на электронных аукционах.

Приблизительно 152 000 земельных участков и 4 000 зданий в Чешской Республике не имеют владельца. Но это изменится в начале следующего года, когда истечет десятилетний срок, установленный Гражданским кодексом для поиска пропавших собственников.

Данная норма относится не только к земле и зданиям, у которых нет собственника. Недвижимость, о которой в кадастр не внесены полные сведения, также ожидает национализация.

«Если собственник не объявится, не исправит или не дополнит данные, то с 1 января 2024 года недвижимость без правильно зарегистрированного владельца будет передана государству», — сообщила пресс-секретарь Управления государственного представительства по имущественным вопросам (ÚZSVM) Михаэла Тесаржова.

В последние годы учреждение разыскивало законных владельцев, и только в прошлом году было урегулировано около 50 000 таких случаев.

Позже ÚZSVM предложит конфискованные земли и здания другим учреждениям, например Государственному земельному управлению или Лесному управлению Чешской Республики, или передаст муниципалитетам.

«Если государственные учреждения не проявят интереса к объектам, мы будем предлагать их на электронных аукционах», — сказала Тесаржова.

По словам Михала Хлавачека из Института экономических исследований Карлова университета, вывод этих объектов на рынок не приведет к существенному изменению цен или доступности жилья. «Часто это заброшенная земля, например пашни, леса и тому подобное», — пояснил он.

Однако из-за общего роста цен, по его словам, даже небольшие земельные участки могут быть важны для владельцев. «Даже участки, которые кажутся бесполезными, могут стоить тысячи крон, и ими стоит заинтересоваться», — добавил он. По его словам, к таким объектам могут проявить интерес застройщики.

Представитель ÚZSVM утверждает, что к нынешнему большому количеству собственности с неизвестными владельцами привела коммунистическая земельная реформа 1950-х. Тогдашняя власть не была заинтересована в регистрации частных прав на недвижимое имущество, поэтому систематической регистрации в период с 1951 по 1964 год не проводилось.

По мнению Петра Земана из организации Prázdné domy, учитывать нужно не только объекты без собственника, но и те, за которыми не ухаживают хозяева. По его словам, их продажа могла бы сделать недвижимость более доступной.

Он добавил, что для многих недвижимость остается способом хранить деньги, поэтому владельцы предпочитают не продавать свои дома. «Это прекрасно, что вы богатый человек и у вас много недвижимости, но ненормально, что объекты приходят в упадок», — сказал он Seznam Zprávy.

Земан видит историческую причину большого количества заброшенных зданий и в том, что после бархатной революции ряд домов в Чехии купили иностранцы, которые впоследствии не смогли за ними ухаживать.

«У них были нереалистичные ожидания. У нас все не так просто: нужно долго ждать реконструкции, очень долго ждать сноса. В результате люди потеряли интерес», — пояснил Земан.

Источник: seznamzpravy.cz

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