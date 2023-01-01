Квартиры в Чехии подешевели впервые с 2013 года. На 0,7%

​Цены на квартиры в Чехии упали впервые с начала 2013 года, в среднем на 0,7% в четвертом квартале 2022 года. Спрос как на квартиры, так и на частные дома продолжил незначительно снижаться. Только продажа земли оставалась стабильной, как и рост цен на нее.

Это следует из индекса HB банка Hypoteční banka, который входит в группу ČSOB.

Индекс HB основан на реалистичных оценках рыночных цен на недвижимость, приобретенную клиентами Hypoteční banka посредством ипотечных кредитов. Впервые банк опубликовал индекс в апреле 2011 года.

"Последний квартал 2022 года символически завершил развитие рынка во второй половине года", - сказал Мартин Вашек, председатель совета директоров Hypoteční banka и ČSOB Stavební spořitelna. По его словам, высокие цены на кредиты и их меньшая доступность в сочетании с общей экономической ситуацией привели к дальнейшему охлаждению рынка.

Темпы роста цен на отдельно стоящие дома также замедлились. В квартальном сравнении они снизились с 2,6% до 1,8%. Только земля сохранила свою динамику, цены на нее выросли на 4,5%.

Что касается квартир, то отток спроса продолжился, как и в третьем квартале. "За полный 2022 год мы наблюдаем 30-процентное снижение по сравнению с предыдущим годом. Больше всего снизился спрос на квартиры в категории 3+1 и 3+kk", - отметил Вашек. Напротив, высокие процентные ставки и снижение доступности квартир привели к росту интереса к арендному жилью. Вследствие снижения спроса количество доступных квартир на рынке увеличилось на 100% по сравнению с 2021 годом.

Цены в Праге стабильны

Цены на квартиры упали во всех регионах. Наибольшее снижение средних цен (на 2%) было зафиксировано в Карловарском, Моравско-Силезском и Среднечешском регионах. В Праге, напротив, цены пока остаются довольно стабильными. Отток спроса отразился и на новых проектах, где цены находятся в состоянии стагнации. Неопределенность в будущем развитии цен на недвижимость и строительство заставляет застройщиков в отдельных случаях приостанавливать вывод на рынок новых квартир.

Спрос на семейные дома также значительно снизился, в то время как спрос на недвижимость для отдыха практически замер. "Спрос падает, а вместе с ним замедляются темпы роста цен. Интерес сместился в сторону небольших, более экономичных объектов недвижимости, в то время как большие дома очень трудно продать без ремонта", - сказал Вашек.

Снижение спроса положительно сказалось на решении проблем со строительными материалами, сказал он. Большая часть строительства ведется в регионе Центральной Чехии и вокруг Брно. Можно также отметить рост интереса к мобильным домам, контейнерным домам или модульным деревянным зданиям, добавил Вашек.

Что касается земли, то, хотя рост цен между кварталами немного замедлился, именно на землю был зафиксирован самый высокий рост — 22,2% за весь год. По ценовым причинам растет интерес к местам, которые менее доступны и находятся дальше от больших городов. Существует также интерес к земле, которая имеет определенные ограничения для строительства классического семейного дома, но позволяет построить мобильный дом или здание для временного проживания.

Источник: novinky.cz

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