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Ипотечный рынок в Чехии находится в упадке

Ипотечный рынок в Чехии находится в упадке

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Новости 420on
15 февраля
10:59
378
Январь всегда был одним из самых слабых месяцев с точки зрения активности на ипотечном рынке. Этот год не стал исключением. Объем выданных ипотечных кредитов снизился после роста в предыдущие месяцы. Процентная ставка по вновь выданным ипотечным кредитам немного сократилась, до 5,93%.

Ипотечный рынок в Чехии находится в упадке

По данным CBA Hypomonitor, в первом месяце этого года банки и строительные общества выдали домохозяйствам ипотечных кредитов на общую сумму 6,5 млрд крон.

После увеличения в последние несколько месяцев объем выданных ипотечных кредитов снова снизился. Сокращение достигло 16%.

«Хотя декабрь прошлого года принес надежду на то, что рынок ипотечного кредитования переживает небольшое восстановление, январские данные оказались разочаровывающими. На ипотечном рынке сохраняется штиль, а годовой спад составляет 80%. И это притом, что активность на ипотечном рынке начала замедляться в прошлом году, и мы уже не сравниваем показатели с экстраординарным 2021 годом», — сказал Йиржи Зита, руководитель ипотечного отдела Fio banka.

Фактически новых ипотечных кредитов без рефинансирования было выдано на 5,4 млрд крон, что на 1,2 млрд крон меньше, чем в декабре прошлого года. Это также самый низкий объем с января 2014 года. 

В месячном исчислении объем снизился на 18,7%, а в годовом исчислении снижение достигло 80%, как и в декабре.

Объем рефинансированных кредитов тогда составил 1,15 млрд крон, как и в декабре 2022 года.

В январе жители Чехии взяли в общей сложности 2 428 ипотечных кредитов, из них 1 901 новый, что на 400 меньше, чем в декабре.

«Объем выдачи ипотечных кредитов в январе был самым низким с февраля 2014 года, и в целом последние несколько месяцев соответствовали уровню десятилетней давности. С точки зрения количества выданных ипотечных кредитов рынок достиг самого низкого уровня за 20 лет. Ипотечный рынок остается замороженным, и двузначное падение его показателей продолжится в этом году», — говорит Якуб Зайдлер, главный экономист CBA.

Процентная ставка по новым ипотечным кредитам составила 5,93% в январе против 5,98% в декабре 2022 года. Несмотря на это, ставка все еще находится на самом высоком уровне за последние 20 лет. Средний размер ипотечного кредита снова снизился и в январе составил 2 883 407 крон, что является самым низким показателем с сентября 2020 года.

Источник: novinky.cz

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