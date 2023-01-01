Девелоперский проект ICON Park

Статус: продажи открыты
Девелопер: GETBERG
Район: Кладно
Местонахождение: Дуби
Квартиры готовы к заселению: 2024 год
Общее количество квартир: 230
Размер квартир: 1-4+kk
О проекте
Проект предложит в общей сложности 230 новых квартир, которые будут дополнены такими удобствами, как детский сад или коммерческие помещения, где запланированы магазины и кафе.
Между домами предполагается зона отдыха, озеленение и детская игровая площадка. Планировка жилых помещений будет варьироваться от 1КК до 4КК и будет включать в себя террасы или балконы.
Проект разрабатывается под руководством девелоперской компании GETBERG.
Местоположение
ICON Park расположен в Дуби недалеко от города Кладно (5 минут). Пражский аэропорт находится в 10 минутах езды на автомобиле, станция метро B Zličín — в 15 минутах. Связь с обоими городами хорошая благодаря общественному транспорту, в будущем должна быть построена линия скоростных поездов, что сократит поездку до центра Праги до 30 минут.