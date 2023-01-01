Чехия будет финансово поддерживать строительство квартир, предназначенных для аренды

​Министерство регионального развития Чехии борется с долгосрочной нехваткой жилья, поэтому государство хочет выделить 1,6 млрд крон на строительство новых квартир, предназначенных для сдачи в аренду. Программа открыта для муниципалитетов, ассоциаций, благотворительных организаций и юридических лиц.

Государство собирается поддержать доступное жилье путем строительства квартир, предназначенных для сдачи в аренду. На эти цели оно выделит миллиарды крон. У ряда городов и муниципалитетов есть планы в этой области.

«Недоступность жилья — это проблема, которая затрагивает все более широкую группу людей и, к сожалению, не имеет простого и быстрого решения. Мы хотим запустить долгосрочную тенденцию строительства доступного арендного жилья», — сказал министр регионального развития Иван Бартош.

«Ключом в этом деле будет не только государственная поддержка, но и тесное сотрудничество между муниципалитетами и частными инвесторами, что в Чехии пока редкость», — добавил он.

В этом году министерство выделит 800 млн крон на программу «Арендное жилье», которая сочетает в себе субсидии и льготные кредиты.

Кроме того, оно намерено привлечь 8 млрд крон из Национального плана восстановления на строительство нового жилья и предоставить муниципалитетам 1,6 млрд крон на подготовку проектов и инвестиций.

Бенефициарами программы могут быть муниципалитеты, ассоциации, благотворительные организации и юридические лица. Согласно проекту постановления, который еще не утвержден правительством и, как ожидается, вступит в силу в апреле, муниципалитеты смогут получить до 25% жилья, построенного по проектам частных инвесторов.

Квартиры будут доступны всем желающим, однако заявитель не должен владеть жилой недвижимостью или кооперативным паем.

Населенный пункт Оскава в регионе Шумперк рассматривает возможность использовать эту программу. Сейчас у муниципалитета нет арендных квартир. Власти хотели бы построить их на месте старого, ныне неиспользуемого здания кинотеатра.

«Однако у нас еще нет даже готового проекта. Только архитектурное исследование. Мы собираемся объявить конкурс на проектировщика и надеемся, что успеем все сделать, чтобы попасть в программу», — сказал мэр Станислав Хыбнер.

В муниципалитете, где проживает около 1 300 человек, планируется построить деревянные четырехэтажные многоквартирные дома с низким энергопотреблением, в первую очередь для матерей с детьми. Регион Усти-над-Лабем также хотел бы воспользоваться программой субсидирования строительства арендного жилья.

Город готовит реконструкцию помещения, в котором будет примерно 100 квартир. Их мэрия хочет предоставить, например, медицинским работникам, пожарным и сотрудникам муниципальной полиции. В здании также будут располагаться квартиры для пожилых людей.

В Млада-Болеславе планируется масштабное муниципальное строительство. По словам мэра Радуана Нвелати, в ближайшие годы должно быть построено до 3 000 квартир. Новый район начинает расти на южной окраине города, в населенных пунктах Подхлуми, Дубце и Подолец.

«Мы, конечно, хотели бы построить хотя бы часть квартир при поддержке Программы арендного жилья», — подтвердил Нвелати. По его словам, город хочет построить квартиры в двух различных формах.

Это будет как традиционное жилье для сдачи в аренду, так и кооперативное жилье. «Будет создан муниципальный кооператив, жильцы получат квартиры в пользование, будут платить за них в виде арендной платы, а после погашения долга получат долю в кооперативе», — пояснил мэр.

По данным министерства, в Чешской Республике насчитывается около 250 000 муниципальных квартир, из которых 175 000 сдаются в аренду. Предусмотрены и другие формы использования. Например, дворник или другой государственный служащий может пользоваться квартирой бесплатно в качестве льготы в дополнение к зарплате.

По оценкам статистиков, около 13 000 муниципальных квартир не заняты.

Источник: novinky.cz