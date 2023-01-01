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Продажи квартир в Чехии упали более чем вдвое в прошлом году

Продажи квартир в Чехии упали более чем вдвое в прошлом году

Партнер рубрики:
Новости 420on
22 февраля
19:30
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В прошлом году количество проданных квартир в Чешской Республике сократилось более чем наполовину. Опрос, проведенный Чешской банковской ассоциацией в сотрудничестве с Dataligence, базой данных о недвижимости в Чешской Республике, показал, что продажи старых квартир упали на 51%, семейных домов на 49% и новых квартир на 57%.

Продажи квартир в Чехии упали более чем вдвое в прошлом году

Это самый низкий показатель продаж за десять лет. Цены на недвижимость растут быстрее, чем доходы населения.

«На начало 2022 года повлиял кульминационный момент высокого спроса по сравнению с предыдущим годом, а вместе с ним и распродажа на рынке. Результатом стал самый низкий уровень предложения старых и новых квартир за десять лет. Шоковое изменение, вызванное в основном войной в Украине произошло в конце первого квартала. Начало энергетического кризиса, удорожание энергоресурсов, резкий рост инфляции — все это изменило настроение людей. Это продолжалось на протяжении всего второго квартала и усугублялось ростом процентных ставок по ипотечным кредитам. Из-за этого во второй половине 2022 года рынок недвижимости практически замер», — резюмировал Милан Рочек, глава Dataligence.

В прошлогоднем анализе оценивались данные о всех реализованных продажах по всей Чешской Республике, из больших и малых городов и сельской местности. Всего в 2022 году было совершено более 61 000 реальных рыночных сделок со старыми квартирами и семейными домами и более восьми тысяч новых квартир, проданных в 2022 году застройщиками.

Цены на дома и старые квартиры на большей части территории Чешской Республики упали в конце года, но их снижение было умеренным. Цены достигли своего максимума в середине 2022 года и упали в среднем на 4,3 % к концу 2022 года. В годовом сравнении старые квартиры выросли в цене на 3,4%, отметил Рочек. Квадратный метр старой квартиры в Чехии в конце года стоил в среднем около 49 000 крон, в Праге – более 117 000 крон.

Средние цены продажи новостроек выросли на 11%, в Чешской Республике в среднем до более чем 120 000 крон за квадратный метр, а в Праге на 10%, до 151 643 крон за м2. Средняя цена в регионах увеличилась на 14% до 100 643 крон за квадратный метр. 

«Рекламные предложения, такие как кухня или место в гараже, но — отраженные в абсолютной стоимости квартиры — представляют собой скидки порядка 204%», — отметил Рочек. Причиной роста цен в основном является значительное увеличение процентов по ипотеке.

Анализ показал, что за последние десять лет в Чешской Республике был один из самых быстрых ростов цен на недвижимость в Европейском союзе, за последние три года он составил 54% в Чехии и 24% в ЕС. «Это также можно объяснить предшествующим периодом низких процентных ставок, которые стали инструментом сбережения с более высокой доходностью. В Чехии дефицит квартир, и он увеличивается с каждым годом. Третий фактор — это консерватизм домохозяйств, которые рассматривают недвижимость как способ хранения сбережений», — сказал Рочек.

Кроме того, рост цен на жилье опережал развитие роста доходов домашних хозяйств. По словам Рочека, после коронавируса заработная плата в Чешской Республике выросла менее чем на 20%, а цены на семейные дома и старые ипотечные кредиты — на 60%. Согласно сравнению Международного валютного фонда (МВФ) и его данных, с 2015 года по конец 2021 года неравенство доходов в Чехии увеличилось наиболее значительно из 58 наблюдаемых стран.

По словам Рочека, в этом году ожидается стагнация. Будет большая разница между ценами на квартиры по всей стране. «Поскольку Чехия маленькая, она другая. Рынок нужно оценивать через призму разнообразия. Он будет другим в Праге и Брно, в других городах и в сельской местности», - сказал он. По его словам, резервы для снижения цен на старые квартиры есть, но новостройки не будут дешеветь из-за их дороговизны.

Источник: ceskenoviny.cz

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