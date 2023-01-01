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Этой весной купить дачу или загородный дом в Чехии можно будет очень выгодно

Этой весной купить дачу или загородный дом в Чехии можно будет очень выгодно

Партнер рубрики:
Новости 420on
23 февраля
09:44
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​Многие чехи, купившие дачи и загородные дома во время пандемии коронавируса, в этом году будут от них избавляться. Экономический оптимизм ослаб, цены на энергоносители выросли. Сотни новых объектов недвижимости будут выставлены на продажу этой весной. Некоторые — всего за миллион крон.

Этой весной купить дачу или загородный дом в Чехии можно будет очень выгодно

Количество объявлений о продаже дач и загородных домов увеличивается с осени прошлого года. Новые объекты появятся на рынке весной.

«Мы можем говорить о сотнях объектов недвижимости. На сервере Reality Čechy предложение удвоилось по сравнению с прошлым годом», — отмечает эксперт по ипотеке Либор Остатек в подкасте Ve vatě.

И это неудивительно: романтические представления о жизни за городом поблекли с окончанием пандемии, а намерение улучшить старую недвижимость столкнулось с инфляцией.

«Строительные материалы резко подорожали. Поэтому недвижимость осталась в своем первоначальном состоянии. Именно такие объекты и будут наполнять предложение на рынке. Из них можно вылавливать потенциально интересные возможности», — считает Остатек, эксперт компании Broker Trust и основатель Golem Finance.

В Карловарском крае цена за квадратного метра упала на 5 500 крон в годовом исчислении. По данным ценового компаса Sreality.cz, в Центральной Чехии и Усти-над-Лабем цена на загородную недвижимость снизилась примерно на 1 000 крон за метр. Однако некоторые владельцы отказываются признавать, что цена недвижимости снижается везде, за исключением популярных Крконоше, Шумавы, Липно и подобных направлений.

«В предложении много завышенных цен. Владелец во время ковида купил очень дорогой дом и хочет за него 5 млн крон, хотя его энергетически и технически сложно обслуживать», — говорит Остатек.

Уже сейчас стоит следить за ценами, потому что второй квартал будет идеальным для покупки дачи или дома за городом, считает специалист.

«В марте цены начнут таять. Семейные бюджеты стали намного понятнее. Всю осень нам была неясна ситуация с энергоносителями. Но теперь стало ясно, хватит ли нашего бюджета на содержание загородного дома», — говорит Остатек.

Скидки на загородную недвижимость будут значительными, до трети, прогнозирует эксперт: «Есть виды недвижимости, где для продажи придется снизить цену на 25–30% по сравнению с прошлым годом». Особенно это касается энергоемких и неотремонтированных объектов.

Подавляющее большинство продаж совершается за наличные. 

«Инфляция огромная. В первую очередь рынок взлетит на наличных сделках. На рынке есть коттеджи, которые стоят даже меньше миллиона, и они подойдут для хорошего отдыха. Имеет смысл вложить в них деньги, которые обесцениваются из-за инфляции», — считает Либор Остатек.

Источник: seznamzpravy.cz

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