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Рынок недвижимости
Шок для застройщиков в Чехии. «Впервые у нас есть разрешение, а мы не строим», — говорит один из них

Шок для застройщиков в Чехии. «Впервые у нас есть разрешение, а мы не строим», — говорит один из них

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Новости 420on
28 февраля
11:16
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Рынок новых квартир в Праге замер. Застройщики впервые попадают в ситуацию, когда у них есть разрешение на строительство, но они откладывают начало работ. По словам владельца Central Group Душана Куновски, сейчас продается на 60% меньше квартир, чем раньше.

Шок для застройщиков в Чехии. «Впервые у нас есть разрешение, а мы не строим», — говорит один из них

Застройщиков ожидает шок. Спрос на квартиры — в прошлом самый дефицитный товар в Праге —падает. Поэтому некоторые проекты откладываются на более поздний срок.

«Впервые мы попали в ситуацию, когда у нас есть разрешение, но спрос настолько замедлился, что мы отложили строительство в двух местах, а это около 700 квартир», — говорит Душан Куновски, владелец компании Central Group в интервью Seznam Zprávy. Если в прошлом подавляющее большинство квартир продавалось во время строительства, то теперь это уже не так.

«За последние шесть месяцев рынок сильно изменился, он замедлился, потому что ипотечные кредиты стали в три раза дороже и люди заняли выжидательную позицию. Это отложенный спрос, рынок значительно стагнирует, и сейчас продается примерно на 60% меньше квартир, чем раньше», — сказал Куновски.

Ситуация уже повлияла на цены, хотя пока только на старые квартиры. 

«Удешевление уже началось, особенно у готовых квартир в худших районах. Падение составило от 5 до 10%», — говорит Куновски. Он добавляет, что ситуация диаметрально отличается для новостроек и новых квартир. Там цена стагнирует, но не падает.

«Если сравнивать по годам, рост все еще составляет примерно 10%, но в последние месяцы цены стагнируют. Они стабильны», — отметил Куновски. По его словам, цены на падают главным образом из-за того, что на рынке по-прежнему очень мало новых квартир.

Владелец Central Group считает, что маркетинговые акции застройщиков будут становиться все более распространенными. Это могут быть, например, финансовые бонусы или бонусы на меблировку квартиры. Его компания делает ставку на фиксированную ипотеку.

«Подавляющее большинство — до двух третей — наших клиентов берут ипотечные кредиты, и в настоящее время они в три раза дороже, поэтому люди ждут. Мы пытаемся преодолеть этот переходный период, предлагая льготное финансирование», — говорит Куновски, уточняя, что клиентам гарантируется процентная ставка в 2,99% на момент завершения строительства.

Куновски говорит, что сейчас рынок переживает неблагоприятный цикл, но он вернется в нормальное русло. «Мы на рынке уже 30 лет и пережили много таких циклов. Но эта ситуация специфическая. Тем не менее мы ожидаем частичного восстановления спроса в весенний период и фундаментального восстановления с возвращением к буму продаж при существенном снижении процентных ставок по ипотеке», — сказал Куновски.

По его словам, когда процентные ставки приблизятся к психологическому порогу в 3%, сумма ежемесячных арендных платежей начнет уравновешиваться ипотечными платежами. При оптимистичном сценарии это может произойти уже во второй половине следующего года, при более реалистичном сценарии — на рубеже 2024–2025 годов.

Наиболее крупные игроки на рынке недвижимости Чехии

Central Group — давний крупный игрок на рынке строительства квартир в Чехии. Проекты: Parková čtvrť, Tesla Hloubětín.

Finep — специализируется на строительстве жилых кварталов и административных зданий. Проекты: Britská čtvrť, Kaskády Barrandov.

Penta Real Estate — создана в 2005 году путем отделения от компании Penta Investments. Проекты: Waltrovka, Nuselský pivovar.

Skanska Residential — девелопер финской группы Skanska в Чехии. Проекты: Albatros Kbely, Britská čtvrť.

Trigema — компания Марцела Соурала, которая работает в Праге. Проекты: Fragment, Lihovar na Smíchově.

Источник: seznamzpravy.cz

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