ФОТО: Топ-10 самых дорогих объектов недвижимости в Чехии

Новой звездой рейтинга стала вилла в пражском районе Троя, которую построил австралийский предприниматель Энтони Денни, основатель сети автосалонов AAA. Четырехэтажное здание с собственной баскетбольной площадкой и виноградником предлагается агентством недвижимости за 390 млн крон.
Вилла выставлена на продажу как минимум с 2017 года, и, несмотря на бум недвижимости последних нескольких лет, объект до сих пор не продан.
Это самый большой земельный участок, выставленный на продажу в Праге.
«Посольства больше всего заинтересованы в этой недвижимости», — сказал Даниэль Черв, агент по недвижимости из Re/Max G8 Reality, который сейчас занимается продажей виллы.
В первой десятке рейтинга представлены дома с интересными историями, и далеко не все из них находятся в Праге. На втором месте — вилла Hielle в Красной Липе. Историческое здание конца XIX века может похвастаться 29 комнатами. И ценой в 295 млн крон.
Помимо «классики» недвижимости в виде вилл в пражский районах Бубенеч или Малвазинки на продажу также выставлены замок и ферма с ипподромом.
При взгляде на ценники очевидно, что на рынке элитного жилья не происходит резких потрясений. Наиболее дорогими остаются объекты с впечатляющими удобствами, престижным адресом или с видом на исторический центр Праги. На некоторые объекты агенты по недвижимости снизили цены, но интерес в последние месяцы сократился.
«В любом случае на рынке сейчас происходит борьба. С одной стороны, я вижу нежелание владельцев скидывать цену, а с другой — желание покупателей получить хотя бы небольшую скидку. Вопрос в том, кто одержит верх. Я пока не могу оценить, затронет ли коррекция цен, которую мы уже наблюдаем для старых объектов, и премиум-сегмент», — описал текущую ситуацию Прокоп Свобода, владелец агентства недвижимости Svoboda&Williams.
Самой дорогой недвижимостью в категории квартир, которую можно найти в предложениях агентств недвижимости, является двухэтажная квартира на Виноградах площадью 733 кв. метров. Владелец просит за нее 150 млн крон. Здесь есть винный погреб, сад и частный лифт.
Ни одна квартира, расположенная за пределами столицы, не вошла в первую десятку списка Forbes.
ТОП-10 самых дорогих квартир на чешском рынке
|Pořadí
|Byt
|Cena
|1.
|Byt v Americké, Praha
|150 mil. Kč
|2.
|Rezidence Shangri-La, Praha
|120 mil. Kč
|3.
|Penthouse na Žižkově, Praha
|117 mil. Kč
|4.
|Byt na Malé Straně, Praha
|100 mil. Kč
|5.
|Mezonet Mezi paláci, Praha
|87 mil. Kč
|6.
|Penthouse Vanguard, Praha
|86,6 mil. Kč
|7.
|Byt ve V Tower, Praha
|85 mil. Kč
|8.
|Penthouse na Vinohradech, Praha
|79 mil. Kč
|9.
|Mezonet Hlubočepy, Praha
|75 mil. Kč
|10.
|Mezonet v Pařížské, Praha
|70 mil. Kč
Zdroj: Forbes
Источник: seznamzpravy.cz