ФОТО: Топ-10 самых дорогих объектов недвижимости в Чехии

Вилла на зеленом склоне в пражском районе Троя от бывшего основателя компании по продаже автомобилей AAA за 390 млн крон и квартира на Виноградах с винным погребом за 150 млн крон. Это самые дорогие объекты на чешском рынке недвижимости по версии журнала Forbes.

Новой звездой рейтинга стала вилла в пражском районе Троя, которую построил австралийский предприниматель Энтони Денни, основатель сети автосалонов AAA. Четырехэтажное здание с собственной баскетбольной площадкой и виноградником предлагается агентством недвижимости за 390 млн крон.

Вилла выставлена на продажу как минимум с 2017 года, и, несмотря на бум недвижимости последних нескольких лет, объект до сих пор не продан.

Это самый большой земельный участок, выставленный на продажу в Праге.

«Посольства больше всего заинтересованы в этой недвижимости», — сказал Даниэль Черв, агент по недвижимости из Re/Max G8 Reality, который сейчас занимается продажей виллы.

В первой десятке рейтинга представлены дома с интересными историями, и далеко не все из них находятся в Праге. На втором месте — вилла Hielle в Красной Липе. Историческое здание конца XIX века может похвастаться 29 комнатами. И ценой в 295 млн крон.

Помимо «классики» недвижимости в виде вилл в пражский районах Бубенеч или Малвазинки на продажу также выставлены замок и ферма с ипподромом.

При взгляде на ценники очевидно, что на рынке элитного жилья не происходит резких потрясений. Наиболее дорогими остаются объекты с впечатляющими удобствами, престижным адресом или с видом на исторический центр Праги. На некоторые объекты агенты по недвижимости снизили цены, но интерес в последние месяцы сократился.

«В любом случае на рынке сейчас происходит борьба. С одной стороны, я вижу нежелание владельцев скидывать цену, а с другой — желание покупателей получить хотя бы небольшую скидку. Вопрос в том, кто одержит верх. Я пока не могу оценить, затронет ли коррекция цен, которую мы уже наблюдаем для старых объектов, и премиум-сегмент», — описал текущую ситуацию Прокоп Свобода, владелец агентства недвижимости Svoboda&Williams.

Самой дорогой недвижимостью в категории квартир, которую можно найти в предложениях агентств недвижимости, является двухэтажная квартира на Виноградах площадью 733 кв. метров. Владелец просит за нее 150 млн крон. Здесь есть винный погреб, сад и частный лифт.

Ни одна квартира, расположенная за пределами столицы, не вошла в первую десятку списка Forbes.

ТОП-10 самых дорогих квартир на чешском рынке

Pořadí Byt Cena 1. Byt v Americké, Praha 150 mil. Kč 2. Rezidence Shangri-La, Praha 120 mil. Kč 3. Penthouse na Žižkově, Praha 117 mil. Kč 4. Byt na Malé Straně, Praha 100 mil. Kč 5. Mezonet Mezi paláci, Praha 87 mil. Kč 6. Penthouse Vanguard, Praha 86,6 mil. Kč 7. Byt ve V Tower, Praha 85 mil. Kč 8. Penthouse na Vinohradech, Praha 79 mil. Kč 9. Mezonet Hlubočepy, Praha 75 mil. Kč 10. Mezonet v Pařížské, Praha 70 mil. Kč

Zdroj: Forbes

Источник: seznamzpravy.cz