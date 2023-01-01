Чехи выбирают: лучше длительная аренда, чем дорогая ипотека

Высокие цены на недвижимость и недоступная ипотека меняют отношение чехов к жилью. Эти изменения отражены в новом исследовании Creditas Group, которое указывает на растущую популярность арендного жилья. И люди все чаще хотят остаться в нем надолго.

Чешская Республика — одна из европейских стран, где аренда жилья составляет лишь небольшую часть всего рынка жилья. Чехи исторически предпочитают владеть собственным жильем, поэтому лишь около 20% из них живут в арендованном жилье.

Однако, согласно исследованию компании Creditas Real Estate, эта тенденция постепенно начинает меняться, и все больше чехов рассматривают проживание в арендованной недвижимости в качестве долгосрочного варианта.

"В связи с высокими ценами на недвижимость в Чехии и их дорогим финансированием, интерес к арендному жилью в последние годы растет. Поскольку мы не ожидаем значительного снижения цен на жилье в Чехии, можно ожидать, что арендное жилье будет становиться все более популярным", - говорит Петр Дуфек, главный экономист Creditas Group.

Из тех, кто живет в арендованном жилье, 40% планируют остаться там навсегда, и примерно столько же хотят через некоторое время обзавестись собственным домом или квартирой".

Аренда на длительный срок

Согласно результатам исследования, в ходе которого компания опросила более 1 000 респондентов, живущих в арендованном жилье, 80% планируют остаться в арендованном жилье на длительный срок, то есть более пяти лет.

"Из тех, кто живет в арендованном жилье, 40% не будут ничего меняться и примерно столько же (42%) хотят через некоторое время купить собственный дом или квартиру", - говорит директор Creditas Real Estate Иржи Вайнер.

Люди все чаще выбирают долгосрочную аренду, несмотря на то, что ее оплата отнимает все большую часть их семейного бюджета. Для 38% респондентов эти расходы превышают треть их чистого дохода.

После столицы, где арендная плата традиционно самая высокая, жители Моравско-Силезского региона платят за аренду больше всех (исходя из соотношения уровня доходов и расходов на жилье)..

Более 60% опрошенных квартиросъемщиков отметили повышение арендной платы за последний год. Но все же аренда выходит значительно дешевле по сравнению с оплатой собственного жилья. Это связано с постоянно растущими процентными ставками по ипотечным кредитам. Текущая ставка по ипотеке составляет более 6%. Еще в марте 2021 года она не достигала и 2%.

По данным консалтинговой компании Fincentrum & Swiss Life Select, средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на 25 лет на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет сегодня 26 359 крон. Однако средняя ежемесячная арендная плата за квартиру такой же площади составляет всего 13 928 крон, или примерно вдвое меньше.

"Как видите, цена ипотечного кредита в два раза превышает месячную арендную плату. С другой стороны, мы все равно инвестируем в себя", - говорит аналитик по ипотечному кредитованию Fincentrum & Swiss Life Select Иржи Сикора. Он напоминает, что немедленный эффект - это одно, а перспектива владения недвижимостью в конце - другое. Поэтому все зависит от конкретной ситуации и, самое главное, от планов каждого конкретного человека.

Исследование также показало, что недвижимость в подавляющем большинстве случаев сдается частными арендодателями. Около 16% арендной платы предоставляют муниципалитеты, чаще всего в южной Чехии и Моравии и реже всего в центральной Чехии. Компании как арендодатели все еще недостаточно представлены на рынке (7%).

Но все больше и больше компаний видят большие возможности в этом секторе. "Люди хотят получить качество жилья для долгосрочной аренды, а также гарантию честного поведения. Поэтому доля институциональных арендодателей будет расти. Этой тенденции также способствуют дорогая недвижимость и высокие процентные ставки по ипотечным кредитам, которые затрудняют людям приобретение собственного жилья. Арендное жилье обеспечивает лучшую доступность и гибкость", - объясняет Иржи Вайнер.

Источник: seznamzpravy.cz