Nuselský pivovar — новые квартиры вместо промышленной зоны

Промышленная территория бывшего пивоваренного завода в пражском районе Нусле станет новым, преимущественно жилым, комплексом под названием Nuselský pivovar.

Статус: продажи открыты

Девелопер: Penta Real Estate

Район: Прага 4

Расположение: Нусле

Общее количество квартир: 400

О проекте

Комплекс будет очищен от складов и строений в плохом состоянии, оригинальные здания будут отремонтированы и дополнены новыми. Весь комплекс будет открытым и связан с окружающим общественным пространством. Планируется строительство новой улицы, параллельной улице Кржесомыслова, приспособленной для пешеходов и велосипедистов, нового пешеходного моста через реку Ботич и зеленого коридора, соединяющего парки Формалинка, На Фидловачце и Гребовка.

Здания дополнят городскую ткань окружающей территории и создадут традиционный, но структурированный квартал. Здания будут в основном жилыми, планируется построить около 400 квартир. Здесь будут созданы дополнительные зоны для магазинов, предприятий услуг и офисов. Для оригинального здания пивоварни будет найдена новая функция, которая также будет связана с местными традициями.

Проект включает три типа жилых зданий - "Новая пивоварня" (дома с минималистичными белыми фасадами с элегантной сеткой больших окон, которые обеспечат наполненные светом интерьеры), "Пивоваренные башни" (более высокие здания с визуальной ссылкой на кирпичные дымовые трубы оригинального объекта, с видом на Прагу) и "Историческая пивоварня" (жилье в реконструированных исторических зданиях в стиле барокко, где будут созданы нетипичные квартиры с оригинальными архитектурными особенностями). Таким образом, проект предложит широкий выбор планировок квартир, дополненных балконами, террасами или палисадниками.

Nuselský pivovar — проект девелоперской компании Penta Real Estate, дизайн разрабатывается архитектурными студиями CMC architects и Chybík+Kristof.

Местоположение

Это участок площадью 32 000 м2 со зданием пивоварни 17 века, расположенный в Праге 4 с отличной доступностью благодаря трамвайной линии и будущей линии метро D. В то же время рядом много зелени и мест для отдыха — парки Формалинка или Гребовка и окрестности реки Ботич.

Источник: ziprealty.cz

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