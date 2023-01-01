Ипотечная весна началась. Ставки упали больше всего за два года

Процентные ставки по ипотечным кредитам снизились в месячном сравнении наиболее значительно за последние два года. По данным Fincentrum Hypoindex, средняя ставка предложения по ипотеке достигла 6,27%.
«В связи с приближением весны и началом строительного сезона ипотечные банки стали более активно подходить к ценообразованию, а в связи с конкурентной борьбой часть банков стала снижать процентные ставки по ипотечным кредитам. Это также отразилось на индексе Fincentrum Hypoindex, который зафиксировал самое большое падение за последние два года», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.
Средняя ставка предложения по ипотечным кредитам упала на 10 базисных пунктов в марте и составила 6,27% в первую неделю марта этого года. За последние два года средняя ставка предложения по ипотеке в основном росла, снижалась она только в сентябре и октябре прошлого года.
«Текущее небольшое снижение наряду с падением стоимости некоторых объектов недвижимости может немного встряхнуть ипотечный рынок. Однако это потенциальное восстановление будет лишь небольшой заплаткой на фоне огромного дефицита, с которым ипотечный рынок столкнулся в прошлом году», — сказал Сикора.
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на 3,5 млн крон (при кредите на 80% от стоимости недвижимости) со сроком погашения 25 лет при ставке 6,27% снизился на 209 крон — до 23 132 крон в марте. «Сумма ежемесячного платежа вернулась к уровню прошлого лета», — сказал аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.
Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) будет вновь принимать решение об установлении базовых процентных ставок в конце марта. Однако ставка, вероятно, останется на уровне 7%. Тем не менее ипотечный рынок с нетерпением ждет снижения базовой ставки, которое может произойти позже, чем ожидали аналитики.
Источник: seznamzpravy.cz
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