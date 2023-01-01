Ипотечная весна началась. Ставки упали больше всего за два года

Ипотечные ставки падают. Вместе со снижением цен на недвижимость это может немного сдвинуть рынок. Однако восстановление будет лишь «небольшой заплаткой на огромном дефиците», считает эксперт по ипотечному кредитованию.

Процентные ставки по ипотечным кредитам снизились в месячном сравнении наиболее значительно за последние два года. По данным Fincentrum Hypoindex, средняя ставка предложения по ипотеке достигла 6,27%.

«В связи с приближением весны и началом строительного сезона ипотечные банки стали более активно подходить к ценообразованию, а в связи с конкурентной борьбой часть банков стала снижать процентные ставки по ипотечным кредитам. Это также отразилось на индексе Fincentrum Hypoindex, который зафиксировал самое большое падение за последние два года», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Средняя ставка предложения по ипотечным кредитам упала на 10 базисных пунктов в марте и составила 6,27% в первую неделю марта этого года. За последние два года средняя ставка предложения по ипотеке в основном росла, снижалась она только в сентябре и октябре прошлого года.

«Текущее небольшое снижение наряду с падением стоимости некоторых объектов недвижимости может немного встряхнуть ипотечный рынок. Однако это потенциальное восстановление будет лишь небольшой заплаткой на фоне огромного дефицита, с которым ипотечный рынок столкнулся в прошлом году», — сказал Сикора.

Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на 3,5 млн крон (при кредите на 80% от стоимости недвижимости) со сроком погашения 25 лет при ставке 6,27% снизился на 209 крон — до 23 132 крон в марте. «Сумма ежемесячного платежа вернулась к уровню прошлого лета», — сказал аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) будет вновь принимать решение об установлении базовых процентных ставок в конце марта. Однако ставка, вероятно, останется на уровне 7%. Тем не менее ипотечный рынок с нетерпением ждет снижения базовой ставки, которое может произойти позже, чем ожидали аналитики.

Источник: seznamzpravy.cz

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