Чешский миллиардер Кржетинский купил дворец Bellevue в Праге на берегу Влтавы

Bellevue Palace, расположенный в Праге на набережной Сметаны, переходит от обанкротившейся компании из группы Arca к новому владельцу — компании миллиардеров Даниэля Кржетинского и Патрика Ткача. Они заплатили за недвижимость 411 миллионов крон.

Arca приобрела Bellevue в 2017 году. Она планировала переделать его в роскошный отель на 69 номеров. Однако в 2020 году группу начали преследовать финансовые проблемы. Материнская компания Arca Investments оказалась в состоянии банкротства.

Дворец на набережной Сметаны был построен в XIX веке в стиле голландского ренессанса по проекту архитектора Константина Мрачка. До войны в доме располагалась мастерская художника Оскара Кокошки. После него студию здесь разместил художник Йиржи Трнка. В первые месяцы после Второй мировой войны в здании располагался штаб советской армии.

«Здание было сильно запущено и обветшало, это нас беспокоило. Мы хотели бы вернуть его к жизни в многофункциональной форме, в частности, создав необычные резиденции, а также восстановив коммерческие функции на первом этаже», — сказал Йиржи Новачек, генеральный директор EP Real Estate.

«Процесс продаж был очень надежным. В первом раунде мы напрямую связались с 679 потенциальными кандидатами в стране и за рубежом. Информация о продаже недвижимости также была опубликована на соответствующих торговых порталах. В итоге мы получили в общей сложности шесть обязывающих предложений», — сказал управляющий по делу о банкротстве Ли Лауда, отвечая на вопрос SZ Byznys. Лауда также является менеджером компании Arca Investments, которая охватывает всю группу Arca Capital.

Он признает, что в связи с ухудшением текущей ситуации на рынке были опасения по поводу ценового уровня предложений. Кроме того, здание находится в аварийном состоянии.

«Я рад, что продажа в итоге прошла хорошо. На продажу выставляется не так много недвижимости этого типа», — добавил Лоуда.

Редакция SZ Byznys сообщила о планируемой продаже объекта еще осенью прошлого года. Продажу организовала консалтинговая компания Tarpan Partners.

«Процесс продажи был выстроен таким образом, чтобы у заинтересованных сторон было достаточно времени для проведения due diligence, то есть фактической и юридической экспертизы объекта. Результатом стали обязывающие предложения как от владельцев технологических компаний, так и от специалистов по недвижимости», — сказал адвокат Томаш Рада из юридического бюро DRV, который является юридическим советником управляющего по делу о неплатежеспособности в деле Arca.

Источник: seznamzpravy.cz

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