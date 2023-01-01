Трое из десяти чехов отложили планы по покупке собственного жилья

Дорогие недоступные ипотечные кредиты и растущие цены на недвижимость заставили треть чехов изменить свои планы. Они не будут покупать собственный дом в ближайшие пять лет.

Эпоха дорогих ипотечных кредитов влияет на отношение чехов к покупке недвижимости. В стране, где большинство граждан предпочитают собственное жилье аренде, люди начали пересматривать свои намерения инвестировать в недвижимость.

Более трети людей отменили или отложили планы по покупке собственной недвижимости, согласно опросу, проведенному компанией Broker Consulting, предоставляющей финансовые и риэлторские услуги. Наиболее распространенными причинами отмены планов были повышение процентных ставок по ипотечным кредитам, рост цен на жилье и энергоносители.

По словам Мирослава Зингера, главного экономиста Generali CEE и бывшего управляющего Чешского национального банка, высокие процентные ставки - не единственная причина, по которой люди отказываются от покупки недвижимости.

"Люди были бы готовы купить недвижимость даже при нынешних ипотечных ставках. Но главным и реальным препятствием для них являются условия кредитования, которые Центральный банк ужесточил в апреле прошлого года", - сказал экономист.

Например, с 1 апреля 2022 года банкам запрещено выдавать кредиты с LTV (процентное соотношение между суммой кредита и стоимостью заложенной недвижимости) выше 80% (или 90% для заявителей моложе 36 лет). Кроме того, процентное соотношение общей суммы всех ежемесячных выплат к чистому ежемесячному доходу соискателя кредита должно составлять не более 45% (или 50% для молодых людей в возрасте до 36 лет).

Люди, отложившие покупку недвижимости, по-разному распорядились накопленными деньгами. Треть людей отправили сбережения на сберегательный счет, а еще пятая часть хранила средства на текущем счете. 14% инвестировали средства в паевые инвестиционные фонды.

Однако, согласно опросу, типично чешский взгляд на недвижимость как на выгодную инвестицию не изменился. Треть респондентов рассматривают возможность покупки дома или квартиры в ближайшие пять лет, независимо от процентных ставок или инфляции. Некоторые чехи хотят защитить свои сбережения от инфляционного давления путем покупки недвижимости.

"До 80% чешского населения хотя бы частично обеспокоены инфляцией, поэтому люди ищут способы защиты от обесценивания своих свободных средств. Одним из таких способов может быть инвестирование в недвижимость", - говорит Михал Корманяк, директор по работе с клиентами агентства Ipsos, проводившего опрос.

Даже в нынешней ситуации дорогих и недоступных ипотечных кредитов шесть из десяти чехов считают инвестиции в недвижимость выгодными.

"При покупке недвижимости для дальнейшей сдачи в аренду, так называемой инвестиционной недвижимости, абсолютно важно правильно рассчитать. Даже в нынешнюю эпоху более высоких процентных ставок покупка такой недвижимости может быть интересной альтернативой", - добавляет Мартин Новак, старший аналитик Broker Consulting.

Однако наибольший интерес все же должна вызывать покупка недвижимости, предназначенной для собственного жилья. Менее пятой части респондентов, рассматривающих возможность покупки, хотели бы приобрести дом для семьи. Еще 10% потенциальных покупателей рассмотрели бы возможность приобретения квартиры.

По данным опроса, те, кто планирует купить дом, чаще всего являются молодыми людьми в возрасте до 34 лет. Это чаще всего одинокие респонденты с высшим образованием, чей ежемесячный чистый доход семьи превышает 60 000 крон.

По мнению Михала Скорепы, главного экономиста компании Česká spořitelna, ипотечный рынок скоро начнет восстанавливаться.

"В течение этого года можно ожидать некоторого восстановления ипотечного рынка, так как процентные ставки по новым ипотечным кредитам начинают снижаться. Примерно через два года ставки по ипотечным кредитам могут стабилизироваться на уровне около четырех процентов", - сказал Михал Скоржепа.

Источник: seznamzpravy.cz

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