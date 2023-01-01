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Девелопер: даже инвестиции в строительство жилья для аренды в Чехии не смогут вывести рынок из кризиса

Девелопер: даже инвестиции в строительство жилья для аренды в Чехии не смогут вывести рынок из кризиса

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Новости 420on
14 марта
17:38
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​В январе объем строительного производства в Чешской Республике в целом вернулся к росту, увеличившись на 5,4% в годовом исчислении. Строительство жилых и нежилых зданий в Чехии выросло на 7,9% в годовом исчислении. Однако рынок строительства дорог или телекоммуникационных и энергетических сетей, упал на 4,2% в годовом исчислении.

Девелопер: даже инвестиции в строительство жилья для аренды в Чехии не смогут вывести рынок из кризиса

Эвжен Корец, генеральный директор компании-застройщика "Экоспол", сказал, что можно ожидать увеличения числа отложенных строительных проектов. В качестве причины он назвал дорогие и недоступные ипотечные кредиты, а также по-прежнему чрезвычайно высокую инфляцию и опасения людей и компаний относительно будущего. "Обычные клиенты, покупающие новую квартиру для собственного пользования, сейчас частично заменяются инвесторами в арендное жилье, но даже они не смогут вывести рынок недвижимости из нынешнего кризиса, - сказал Корец.

Развитие событий в строительном секторе соответствовало ожиданиям. В настоящее время строительные фирмы сообщают о средней загрузке производственных мощностей на уровне 92%, однако предложение рабочей силы будет сокращаться, особенно в секторе гражданского строительства. Строительной отрасли приходится сталкиваться с уменьшением количества объявленных контрактов от государственных заказчиков. Строительная отрасль также сталкивается с сокращением объемов ввода жилья или уменьшением количества выданных разрешений на строительство. Об этом уже свидетельствуют январские данные Чешского статистического управления. В январе количество начатых строительств упало на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество выданных разрешений на строительство снизилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На строительство новых квартир и строительную отрасль в целом в основном влияет рост цен на строительные материалы. На спрос на новое жилье также влияет текущий уровень средних процентных ставок по ипотечным кредитам. Ожидается, что во второй половине года она, скорее всего, начнет снижаться.

Источник: remspace.cz

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